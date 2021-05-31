Власов признался, что доволен своим выступлением на «Джиро д’Италия»

Россиянин Александр Власов из команды Astana Premier Tech прокомментировал своё выступление на престижной веломногодневке Гранд-тура — «Джиро д'Италия».

«Честно говоря, я доволен своим выступлением здесь, на «Джиро д’Италия». Это был мой первый Гранд-тур, к которому я целенаправленно готовился и который проехал в качестве стопроцентного лидера команды. В итоге я был очень близок к подиуму и стал четвёртым. Да, подиум был бы огромным успехом для меня, но, тем не менее, результат, которого я добился тут, дарит мне и большую мотивацию на будущее, и удовлетворение от достигнутого», — приводит слова Власова пресс-служба команды.

25-летний россиянин занял четвёртое место в генеральной классификации гонки, уступив победителю 6 минут 40 секунд.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России оценил выступление Власова на «Джиро д'Италия».