Тренер сборной России оценил выступление Власова на «Джиро д'Италия»

Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян прокомментировал выступление россиянина Александра Власова на престижной веломногодневке Гранд-тура — «Джиро д'Италия».

«Я считаю, что выступление является успешным. Власов старался показать максимальный результат, то есть победить, однако получилось занять четвёртое место, но для сборной России это хороший, даже отличный результат для того, чтобы бороться на Олимпиаде за медаль высшего достоинства. Я думаю, что четвёртое место на «Джиро» — к лучшему, потому что всё-таки Власов будет ещё набирать форму», — приводит слова Абрамяна ТАСС.

25-летний Власов, выступающий за команду Astana Premier Tech, с отставанием 6 минут 40 секунд занял четвёртое место в генеральной классификации гонки.

Ранее сообщалось, что Эган Берналь стал победителем веломногодневки «Джиро д'Италия».