Берналь стал победителем веломногодневки «Джиро д'Италия», Власов — четвёртый

Колумбиец Эган Берналь, выступающий за Ineos, занял первое место в генеральной классификации по итогам престижной веломногодневки Гранд-тура — «Джиро д'Италия».

Берналь преодолел 21 этап дистанции общей протяжённостью 3410,9 км за 86 часов 17 минут 28 секунд.

Для 24-летнего колумбийского гонщика это вторая выигранная гонка Гранд-тура — в 2019 году он стал победителем «Тур де Франс».

Второе место в генеральной классификации занял Дамиано Карузо из Bahrain Victorious, уступивший победителю 1 минуту 29 секунд. Тройку призёров гонки замкнул британский гонщик Team BikeExchange Саймон Йейтс, проигравший 4 минуты 15 секунд.

Российский гонщик Александр Власов, выступающий за Astana Premier Tech, с отставанием 6 минут 40 секунд занял итоговое четвёртое место.

Другой россиянин, Павел Сиваков из команды Ineos, сошёл с дистанции гонки после пятого этапа.

Ранее сообщалось, что Дамиано Карузо выиграл 20-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия».