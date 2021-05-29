Карузо выиграл 20-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия», Власов — седьмой

Итальянский велогонщик из команды Bahrain — Victorious Дамиано Карузо одержал победу на 20-м этапе престижной многодневки «Джиро д'Италия».

Спортсмен преодолел дистанцию 164 км за 4 часа 27,53 секунды.

Второе место занял колумбиец Эган Берналь из Ineos Grenadiers, а тройку лучших замкнул его соотечественник и партнёр по команде Даниэль Мартинес.

Российский пилот Astana — Premier Tech Александр Власов финишировал седьмым.

В общем зачёте лидирует по-прежнему Берналь, вторым идёт Карузо, а третьим — британец Саймон Йейтс из Team BikeExchange. Власов занимает четвёртую позицию.

Ранее сообщалось, что Йейтс победил на 19-м этапе «Джиро д'Италия».