Назван состав сборной России по велоспорту на Олимпиаду в Токио

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В Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) назвали состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.
Назван состав сборной России по велоспорту на Олимпиаду в Токио
  • © Twitter Александра Власова

На шоссе в групповой гонке выступят четыре спортсмена: Александр Власов, Ильнур Закарин, Павел Сиваков, Тамара Дронова. На треке выступят: Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский (Александр Дубченко), Анастасия Войнова, Дарья Шмелева (Наталья Антонова), Мария Новолодская, Гульназ Хатунцева (Диана Климова). Маунтинбайк: Антон Синцов (Николай Иванов), Виктория Кирсанова (Вера Медведева). BMX: Наталья Афремова, Наталья Суворова, Евгений Клещенко, Ярослава Бондаренко, Александр Катышев, Ирек Ризаев, Елизавета Посадских, Константин Андреев, Екатерина Круглова.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее был назван состав сборной России по триатлону на Олимпиаду в Токио.

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