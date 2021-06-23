Назван состав сборной России по триатлону на Олимпиаду в Токио

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Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу назвала состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.
Назван состав сборной России по триатлону на Олимпиаду в Токио
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«К участию в Олимпиаде готовятся Дмитрий и Игорь Полянские, Анастасия Горбунова и Александра Разаренова. Я поздравляю наших триатлетов с тем, что им удалось набрать необходимое количество очков для прохождения отбора. Желаю им успехов!» — цитирует Шойгу пресс-служба ФТР.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее был назван состав сборной России по настольному теннису на Олимпиаду в Токио.

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