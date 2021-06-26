Болельщик с картонной табличкой стал причиной массового завала на первом этапе «Тур де Франс»

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На дебютном этапе веломногодневки «Тур де Франс» произошёл массовый завал по вине одного из болельщиков.
Болельщик с картонной табличкой стал причиной массового завала на первом этапе «Тур де Франс»
  • Reuters

За 45,7 км до финиша Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в болельщика, который вышел на трассу с табличкой. Фанат показывал надпись на табличке в камеру и не заметил приближающихся велосипедистов.

Из-за данного происшествия один из участников заезда, Яша Сюттерлин (DSM), вынужден был сняться с гонки.

Ранее был назван состав сборной России по велоспорту на Олимпиаду в Токио.

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