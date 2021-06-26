Болельщик с картонной табличкой стал причиной массового завала на первом этапе «Тур де Франс»
- Reuters
За 45,7 км до финиша Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в болельщика, который вышел на трассу с табличкой. Фанат показывал надпись на табличке в камеру и не заметил приближающихся велосипедистов.
the Steve Bartman of the #TourDeFrance#TourDeFrance2021pic.twitter.com/R16Mku143W— Steve Beam (@RealSteveBeam) June 26, 2021
Из-за данного происшествия один из участников заезда, Яша Сюттерлин (DSM), вынужден был сняться с гонки.
Ранее был назван состав сборной России по велоспорту на Олимпиаду в Токио.