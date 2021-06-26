Болельщик с картонной табличкой стал причиной массового завала на первом этапе «Тур де Франс»

На дебютном этапе веломногодневки «Тур де Франс» произошёл массовый завал по вине одного из болельщиков.

За 45,7 км до финиша Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в болельщика, который вышел на трассу с табличкой. Фанат показывал надпись на табличке в камеру и не заметил приближающихся велосипедистов.

Из-за данного происшествия один из участников заезда, Яша Сюттерлин (DSM), вынужден был сняться с гонки.

Ранее был назван состав сборной России по велоспорту на Олимпиаду в Токио.