Организаторы «Тур де Франс» объявили в розыск виновницу завала на первом этапе гонки

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Организатор велогонки «Тур де Франс» компания ASO, направила в полицию жалобу на женщину, виновную в завале на первом этапе гонки 2021 года.

Как сообщает De Telegraaf, фанатка из-за которой произошёл завал за 45,7 км до финиша этапа и в котором серьёзные травмы получил 21 гонщик, скрылась с места инцидента.

Отмечается, что жандармерия французского Финистера объявила о возбуждении расследования в связи с нанесением травм ввиду нарушения правил безопасности.

Фанатка показывала надпись на табличке картонной табличке в камеру и не заметила приближающихся велосипедистов — Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в табличку и потеряв равновесие упал, что повлекло цепную реакцию падений и привело к завалу.

Ранее стало известно, что Алафилипп выиграл стартовый этап «Тур де Франс».

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