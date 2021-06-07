«Он оказался лучше, чем я думал»: Мейвезер не сумел победить блогера Пола в выставочном боксёрском поединке

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и популярный блогер Логан Пол не смогли выявить победителя в боксёрском поединке, состоявшемся в Майами. Встреча продлилась все восемь раундов, на протяжении которых доминировал профессиональный спортсмен. После её завершения он признался, что оппоненту удалось его удивить. Звезда YouTube, в свою очередь, заявил, что этот поединок стал одним из лучших моментов в его жизни.

В Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся боксёрский вечер, главным событием которого стал один из самых ожидаемых поединков года. На ринге встретились бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и популярный YouTube-блогер Логан Пол. Поединок продлился восемь раундов, но соперникам так и не удалось выявить победителя.

В преддверии встречи практически никто не сомневался, что у одного из лучших боксёров современности не возникнет проблем со звездой интернета. Уверенность в безоговорочной победе Флойда выражали Майк Тайсон, Рой Джонс и другие. В то же время в пользу блогера говорил возраст — он на 18 лет младше соперника, — а также физические данные. Пол на 15 см выше Мейвезера, а на официальном взвешивании оказался на 15,4 кг тяжелее.

Напомним, встреча должна была состояться в конце февраля, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса. Благодаря этому оппоненты получили возможность не только лучше подготовиться, но и ещё больше подогреть зрительский интерес. Так, за несколько месяцев произошло сразу несколько инцидентов с их участием. В начале мая они устроили потасовку на официальной пресс-конференции, зачинщиком которой стал младший брат Пола, также популярный блогер Джейк Пол.

Напряжённая атмосфера царила и на дуэли взглядов. Соперники долго стояли вплотную друг к другу, а когда Пол отошёл от Мейвезера, тот вновь приблизился к нему.

В соответствии с регламентом бой должен был длиться восемь раундов по три минуты. В том случае, если за отведённое время ни одному из боксёров не удастся нокаутировать соперника, победитель не объявляется.

80-тысячная арена с восторгом встретила выход оппонентов на ринг, ожидая от них ярких действий с первых же секунд встречи. Однако боксёр и блогер не спешили досрочно оканчивать поединок.

В стартовом раунде доминировал Пол, однако создавалось впечатление, что Мейвезер намеренно отдал ему инициативу, предпочитая привыкнуть к сопернику. Это несколько придало уверенности блогеру, и на протяжении первых шести минут он осыпал соперника ударами, которые, однако, не наносили тому ощутимого ущерба.

Флойд включился в бой в третьем раунде и наконец перехватил инициативу, демонстрируя, что именно он является фаворитом на ринге. Пол пропустил сразу несколько точных ударов, в том числе в голову. К пятой трёхминутке их становилось всё больше, а силы постепенно начали покидать блогера. Это только раззадорило боксёра, полностью контролировавшего ситуацию. К этому моменту никто не сомневался в том, что его победа не за горами.

Однако Пол продолжал держаться на ногах, и концовка поединка осталась именно за ним. Спортсмены обменялись короткими ударами, а блогер даже поиздевался над соперником, давая тому возможность атаковать. Если в начале боя Мейвезер излучал уверенность, то в шестом раунде улыбался уже Логан, понимая, что великому профессионалу так и не удалось его одолеть.

«Он оказался лучше, чем я думал. Сегодня он меня удивил. Хорошая работа. Хороший паренёк», — цитирует Мейвезера ESPN.

В подтверждение его слов отчасти говорит и статистика. В общей сложности Пол нанёс 217 ударов против 107 Мейвезера. При этом боксёр отличался большей точностью — 43 против 28 ударов в цель. По неофициальным подсчётам, если бы на поединке присутствовали судьи, победа бы осталась именно за ним.

Результат поединка удивил многих экспертов, болельщиков и коллег Мейвезера. Мнение большинства выразил чемпион мира по версии нескольких организаций Сауль Альварес, опубликовав соответствующее эмоджи.

🤦🏼‍♂️ — Canelo Alvarez (@Canelo) June 7, 2021

Американский боец Bellator и партнёр бывшего чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе Конора Макгрегора Диллон Дэнис также остался недоволен исходом боя.

«Мейвезер — позор для всех боевых искусств, и он даже близко не стоит к настоящим бойцам. Ни тот ни другой не смогут со мной тягаться даже в мой худший день», — написал Дэнис в Instagram.

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При этом самого Флойда вряд ли смутило то, что он не смог победить более слабого соперника. Ни до, ни после поединка он не скрывал, что в противостоянии с Полом его интересует скорее финансовая, чем спортивная составляющая.

«Посмотрим, кто настоящий победитель, когда дело дойдёт до гонорара. В конечном итоге я попаду в Зал славы бокса. Мне нечего доказывать», — добавил боксёр.

Действительно, гонорар боксёра весьма впечатляющий: сообщалось, что вне зависимости от результата он получит $10 млн, а также 50% от платных трансляций. Заработок его соперника значительно скромнее — $250 тыс. и 10% от показов.

Мейвезер намекнул, что этот бой станет для него последним. При этом несколько дней назад он заявлял о готовности провести реванш с Макгрегором. Напомним, победа над ирландцем считается его последним успехом на профессиональном уровне.

Что касается Пола, то у него по итогам встречи было больше поводов для гордости.

«Пусть больше мне никто не говорит, что есть что-то невозможное. То, что я здесь с одним из величайших боксёров в истории... Это один из лучших моментов в моей жизни. Для меня честь выйти с ним на один ринг. Самое классное событие на свете. По нему трудно провести удар!» — поделился впечатлениями блогер.

А Пол-младший не упустил возможности посмеяться над Мейвезером. Он опубликовал пост с подписями «Мой брат только что побил Флойда Мейвезера» и «50:1», намекая на первое «поражение» в карьере боксёра, хотя из-за выставочного характера боя результат не будет включён в статистику.