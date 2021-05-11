«Могу послушать Круга и AC/DC»: Голубев о предпочтениях в музыке, отношении к Моргенштерну и возвращении в «Краснодар»

Полузащитник молодёжной сборной России и «Уфы» Артём Голубев в интервью RT заявил, что «Краснодар» для него — родной клуб, но при этом он задумался бы о переходе в «Зенит», если бы получил такое предложение. Хавбек также назвал своих любимых музыкальных исполнителей, признался, что не поддерживает призыв ряда бойцов ММА запретить выступления Моргенштерна, и рассказал, как проводит свободное от футбола время.

— Для многих болельщиков и журналистов одним из памятных событий молодёжного ЧЕ-2021 стал эпизод перед матчем сборных России и Исландии, когда на стадионе включили песню группы «Ленинград». Это был единственный случай или организаторы ещё радовали музыкой отечественных исполнителей?

— Если правильно помню, произведения наших групп звучали перед каждым матчем на молодёжном Евро-2021. Включали «Сектор Газа» или «Ляписа Тубецкого» — точно не скажу. Очень приятно, когда далеко от родины знают и любят русские песни.

— Вы сказали, что вам было очень приятно услышать особенно песню «Ленинграда». Почему?

— «Ленинград» — хорошая группа. Я бы не сказал, что я её рьяный фанат, но положительно отношусь к её творчеству. Сергей Шнуров уже длительное время записывает хиты. Поэтому здесь всё совпало.

— Назовите своих любимых российских исполнителей.

— Баста, Гуф — слушал их в детстве, поэтому они и сейчас остаются в топе. Сюда же могу отнести тот же «Ленинград», «Ляписа Трубецкого». Я меломан, не могу сказать, что слушаю исключительно рэп, хип-хоп или рок. Могу послушать Михаила Круга и AC/DC, «Мумий Тролль».

— Зачастую любимая музыка меняется со временем…

— Соглашусь. В данный момент мне нравится Скриптонит — делает очень клёвую музыку. Тот же T-Fest.

— Насколько знаю, вам также интересны и зарубежные рэп-исполнители. Если бы могли выбирать, на чей концерт бы пошли в первую очередь — Кендрика Ламара или Элджея?

— Думаю, мне было бы комфортнее на выступлении Элджея. Во-первых, лучше знаком с его творчеством, во-вторых, с пониманием никаких проблем не возникнет. Песен Ламара тоже знаю достаточно. Не скажу, что у меня идеальное знание английского языка, но при желании могу перевести тексты.

— Если не ошибаюсь, то не увидел среди ваших подписок ни Дрейка, ни Эминема. Первый сейчас считается одним из самых популярных рэперов, второй — олицетворением белого рэпа. Вас не заинтересовали?

— Дело не в этом. Возможно, просто редко выкладывают интересную мне информацию. При этом довольно хорошо отношусь к Дрейку, а на Эминеме, можно сказать, вырос. В начале 2000-х он был очень популярен. Получал огромное удовольствие от его песен. Но как сказал, в детстве я не зацикливался на каком-то определённом стиле. Слушал того же «Короля и Шута».

— Такое впечатление, что среди футболистов большинство отдаёт предпочтение рэпу, а не тяжёлой музыке. Это действительно так?

— Сложно говорить за всех. Но мне кажется, что сейчас рэп в целом пользуется большей популярностью. Сейчас он более интересен публике, а раньше преобладал рок. В целом же, всё индивидуально. Кто-то перед играми слушает тяжёлую музыку, кто-то — полегче. Некоторые включают шансон, и это тоже нормально.

— В последнее время одним из самых обсуждаемых рэп-исполнителей считается Моргенштерн. Как вы к нему относитесь?

— На мой взгляд, он делает хорошую музыку. Не могу сказать о нём ничего плохого.

— Многие отечественные бойцы ММА призвали запретить концерты Моргенштерна в России. Не поддерживаете?

— Я спокойно отношусь к этому. Никогда не говорил: «Давайте не будем его слушать. Он плохой». Не понимаю такого. У каждого свой вкус. Лично мне нравится эта музыка, я её слушаю. Если кому-то это не по душе — пожалуйста, выбирайте то, что придётся по вкусу вам. Но призывать что-то запрещать… Стараюсь держаться в стороне от такого, предпочитаю не скандалить. Я за дружбу.

— Как я понимаю, дело не в музыке, а в текстах. Многие считают их дегенеративными. В своё время за подобное критиковали того же рэпера Face. Вас подобное не смущает?

— Ну это же музыканты. Кто знает, что у них на уме. Художник пишет картины в соответствии со своим видением. То же касается и других творческих личностей. Если исполнитель решил использовать именно эти слова, чтобы выразить себя, так тому и быть. Много мата — что поделать, видимо, он захотел преподнести материал именно в таком виде. Моргенштерн же отлично понимает, что эти песни будут слушать миллионы, значит делает это осознанно.

— Если бы вы могли бы посетить концерт любого исполнителя — даже того, которого уже нет на свете, на кого бы пошли?

— Хотелось бы побывать на концерте Виктора Цоя. Конечно, я не застал его, но понимаю, что в своё время группа «Кино» пользовалась большой популярностью. А он сам был настоящей рок-звездой. Как альтернатива, «Король и Шут». С радостью бы посмотрел на их выступление.

— По вашей странице в Instagram довольно сложно составить понимание о том, чем вы интересуетесь помимо футбола. Возможно, есть тяга к какому-либо виду искусства?

— Признаюсь, я очень плохо рисую. Никогда не пытался что-то изобразить на холсте. Не идёт у меня. Возможно, что-то не так с руками (смеётся). В музыке также себя не пробовал, но в будущем хочу научиться играть на гитаре. Мне очень нравится. Но пока нет ни времени, ни инструмента, ни человека, который бы помог.

В детстве я всегда был спортивным мальчиком, предпочитал находиться на улице, в окружении друзей. Играть в футбол, баскетбол, заниматься плаванием. Не было так, чтобы я сидел дома и писал картины, песни пел.

— Невозможно же думать о футболе 24 часа в сутки. У всех есть хобби.

— Конечно. Я люблю поиграть в приставку — NHL, NBA2K. Также могу сходить в кино, если идёт интересный фильм. Если всё время быть сосредоточенным исключительно на футболе, то можно сойти с ума. Надо уметь отвлекаться.

— Какой фильм особенно понравился из тех, что посмотрели в последнее время?

— «Жертвуя пешкой» — о противостоянии Бобби Фишера и Бориса Спасского. С удовольствием посмотрел. Очень интересный фильм. Как раз Фишер постоянно думал о шахматах и в итоге сошёл с ума. Очень жаль.

— Как относитесь к российскому кино?

— Положительно. Регулярно смотрю их во время поездок. Наши умеют делают комедии.

— В последнее время многие люди узнают о российских фильмах преимущественно по обзорам BadComedian. Вы не из их числа?

— Нет, не видел ни одного обзора BadComedian. Предпочитаю сам составлять представление о фильме. Обычно обращаю внимание на состав актёров и трейлер. Если всё нравится, то смотрю.

— Вы сказали, что играете в баскетбол и хоккей на приставке, но вы также подписаны на ряд бойцов ММА. Смешанные единоборства тоже входят в число любимых видов спорта?

— Да, всегда с удовольствием смотрел. Особенно за выступлениями Хабиба Нурмагомедова. Это же здорово, что наш соотечественник был лучшим бойцом мира, никто не мог его побить.

— Если вновь обратиться к вашим подпискам, то в плане бойцов ММА у вас довольно любопытный выбор. Интересом к Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору вряд ли кого-то удивишь, но Джон Джонс, братья Ник и Нейт Диас, Энтони Петтис, Джуниор Дос Сантос — довольно интересный состав. Почему именно они?

— Джонс — самый молодой чемпион в истории UFC. Провёл множество защит титулов и является большой фигурой в истории промоушена. Что касается братьев Диас, то всегда нравилась их манера поведения — они были настоящими хулиганами как в октагоне, так и за его пределами. Нейт очень нравился и по стилю боя — очень выносливый, неуступчивый, отправить в нокаут практически невозможно. Поединки с их участием практически всегда получались кровавыми. Это очень привлекало.

Дос Сантос в свои лучшие годы обладал сокрушительным ударом. Он сразу понравился мне. Поэтому на приставке предпочитал играть за него. Петтис в чём-то схож с Диасами. Безбашенный боец, будет биться до последнего, несмотря ни на что.

— Как я понимаю, вы уже длительное время увлекаетесь ММА.

— Да, это так. Последний раз смотрел шоу, на котором выступал Пётр Ян. Очень расстроился, когда всё завершилось его дисквалификацией. Был уверен, что он победит Алджэмейна Стерлинга.

— Какие поединки по правилам ММА запомнились больше всего?

— Безусловно, бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Очень ждал этой дуэли, вокруг неё был сумасшедший ажиотаж. Схватка между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном, а также серия битв между Макгрегором и Диасом.

— Какой бой хотели бы увидеть в будущем?

— Хабиба Нурмагомедова с Жоржем Сен-Пьером.

— Реванш с Макгрегором не интересен?

— А зачем? Хабиб всё доказал в первом бою.

— Сен-Пьеру совсем скоро исполнится 40 лет. Не поздновато ли ему драться с Нурмагомедовым?

— Понимаю, что Жорж уже староват. Но если бы оба находились в расцвете сил, это было бы нечто.

— Многие футболисты активно ведут социальные сети и за счёт этого набирают популярность среди болельщиков. Вы не хотите выставлять личную жизнь напоказ или просто не хватает времени и желания регулярно публиковать посты?

— Стараюсь делиться исключительно положительными эмоциями и делать это своевременно. Если будешь что-то постить после поражений, то народ может не понять. Как это так, ты проиграл, но при этом сразу полез в соцсети, показал, какой ты красивый. Это не по мне. Хотя некоторые не придают этому значения.

— Пожалуй, одно из ваших самых развёрнутых и трогательных сообщений за последнее время — прощание с «Краснодаром» в июле 2020 года. Это расставание действительно было для вас настолько сложным?

— Было очень тяжело. Ты семь лет находишься в клубе, со всеми знаком, а потом раз — и ты уже в другой команде. Было трудно принять это. В том сообщении я написал, что мы не прощаемся. У «Краснодара» есть опция выкупа. Посмотрим, всё может случиться в будущем. Не хочу ничего загадывать. Сейчас я игрок «Уфы», а что будет дальше — покажет время.

— Для вас важнее вернуться в стан «быков» или попасть в команду, претендующую на победу в РПЛ? Допустим, вам пришли предложения от «Краснодара» и «Зенита». Что выберете?

— «Краснодар» сложно с чем-то сравнить, всё же это родной клуб, он ближе к сердцу. Там я начал свой путь в футболе, получил шанс проявить себя. Но я не могу сказать ничего плохого о «Зените». Если бы поступило предложение от петербуржцев, то стоило бы хорошенько всё обдумать и всё взвесить. Очень важно понимать, как именно тебя хотят использовать в новой команде. Если на тебя рассчитывают, как на основного футболиста, то это одно. А если подписывают непонятно для чего, то стоит задуматься.

— В своё время Александр Кокорин говорил, что ни за что не перейдёт в «Спартак». Существует ли клуб, предложение от которого вы бы ни за что не приняли?

— Нет. Всегда спокойно относился ко всем клубам — ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву». Не испытывал ненависти ни к одному из них.

— Но в детстве наверняка за кого-то болели…

— Если брать зарубежные команды, то поддерживал «Барселону» — именно её футболка была первой в моей коллекции. Среди российских отдавал предпочтение «Спартаку». Отец всегда болел за красно-белых, это передалось и мне. Но когда стал заниматься в академии «Краснодара», стал всей душой за него.

— Вы провели в «Краснодаре» много лет, фактически выросли в стенах клуба. Назовите три самых запоминающихся эпизода за это время?

— Дебют за основную команду — в матче с «Уралом». Первое выступление на европейской арене — во встрече Лиги Европы с «Байером». А также победа «Краснодара» в молодёжном первенстве и игра с «Реалом» в юношеской Лиге чемпионов.