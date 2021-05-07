Источник: «Локомотив» и «Краснодар» интересуются футболистом «Уфы» Голубевым

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев попал в сферу интересов трёх клубов.

Как стало известно RT, опорным хавбеком интересуются самарские «Крылья Советов», московский «Локомотив» и «Краснодар».

На данный момент в составе волжан всего два опорника — 37-летний Александр Гацкан и иранец Сафа Хади. Таким образом, благодаря Голубеву клуб рассчитывает закрыть проблемную позицию. Железнодорожники же хотят за счёт перехода Голубева повысить конкуренцию для Дмитрия Баринова, Дмитрия Куликова и Максима Мухина. «Краснодар», в свою очередь, намерен вернуть воспитанника, который в 2019 году был арендован, а позднее выкуплен «Уфой».

В этом сезоне 22-летний Голубев провёл за «Уфу» 28 матчей и забил один мяч.

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