Газизов отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» и «Локомотива» к Голубеву

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе московского «Локомотива», «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» к полузащитнику башкирской команды Артёму Голубеву.

«Об интересе этих клубов узнал от вас. Будем ли готовы отпустить, если поступит какое-то конкретное предложение? У нас тяжёлое положение. Сейчас хотелось бы сконцентрироваться на играх, будем думать потом, после окончания чемпионата», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне 22-летний Голубев провёл за «Уфу» 28 матчей и забил один мяч. Игрок является воспитанником «Краснодара», который был арендован в 2019 году, а позднее выкуплен «Уфой».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Краснодар» интересуются Голубевым.