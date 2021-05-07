Газизов отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» и «Локомотива» к Голубеву

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе московского «Локомотива», «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» к полузащитнику башкирской команды Артёму Голубеву.
Газизов отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» и «Локомотива» к Голубеву
  • © официальный Twitter футбольного клуба «Уфа»

«Об интересе этих клубов узнал от вас. Будем ли готовы отпустить, если поступит какое-то конкретное предложение? У нас тяжёлое положение. Сейчас хотелось бы сконцентрироваться на играх, будем думать потом, после окончания чемпионата», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне 22-летний Голубев провёл за «Уфу» 28 матчей и забил один мяч. Игрок является воспитанником «Краснодара», который был арендован в 2019 году, а позднее выкуплен «Уфой».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Краснодар» интересуются Голубевым.

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