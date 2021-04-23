Звёздный фактор: как Шалунов и Окулов помогли ЦСКА победить «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Московский ЦСКА в гостях одержал победу над омским «Авангарлом» в третьем матче финала Кубка Гагарина. Подопечные Игоря Никитина взяли верх со счётом 2:1, а главными героями встречи стали Максим Шалунов и Константин Окулов, записавшие на свой счёт по голу и результативной передаче. Первый укрепился в статусе лучшего снайпера плей-офф, а второй сравнялся с Сергеем Толчинским в гонке бомбардиров. У хозяев автором единственной заброшенной шайбы стал Рид Буше.

Третья встреча финальной серии Кубка Гагарина могла стать если не определяющей в борьбе за трофей, то как минимум помочь более точно оценить шансы команд на успех. Результат второй и так дал повод задуматься о том, что удачный старт «Авангарда» был не более чем стечением обстоятельств, а второй подряд триумф ЦСКА фактически подтверждал эту гипотезу. В свою очередь, победа хозяев ещё сильнее закручивала интригу и прерывала неудачную серию омичей на своём льду. В противостоянии с «Ак Барсом» подопечные Боба Хартли ни разу не взяли верх на арене в Балашихе.

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Подспорьем для «ястребов» должен был стать тот факт, что на первый матч в Балашиху не поехал один из лучших бомбардиров плей-офф в составе оппонента. Максим Мамин получил повреждение по ходу второй встречи и остался вне заявки на третью. Таким образом, распалось самое продуктивное звено ЦСКА в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина с Максимом Шалуновым и Константином Окуловым, суммарно набравшее 44 (21 + 23) очка. В итоге место травмированного хоккеиста занял легенда и рекордсмен «Авангарда» по очкам Александр Попов, а в состав также вошли форвард Егор Афанасьев и защитник Марсель Ибрагимов. А в резерве вновь оказались Никита Сошников и Джон Гилмор.

По первым минутам матча могло показаться, что дома играют хоккеисты ЦСКА, а не «Авангарда». Подопечные Игоря Никитина смотрелись активнее и за первые четыре минуты не позволили соперникам ни разу побеспокоить голкипера Ларса Юханссона. Сами же они регулярно предоставляли возможность проявить себя Шимону Грубецу и имели ряд неплохих возможностей открыть счёт. И это с учётом того, что до голкипера шайба доходила лишь в пятидесяти процентах случаев. Омичи оправдывали знание одних из лидеров плей-офф по числу заблокированных бросков и неоднократно мешали попасть по собственным воротам.

Однако ближе к середине периода инициатива перешла к хозяевам. Сначала те сравнялись с гостями по числу попаданий в створ, а затем и вовсе заставили капитулировать Юханссона. Корбан Найт оказался неприкрытым на пятаке и попытался буквально пропихнуть шайбу мимо шведского вратаря, но тот распластался на льду и преградил ей путь. К счастью для хозяев, зафиксировать снаряд ему не удалось. Канадский форвард сориентировался и коньком исполнил пас на Рида Буше. Тот оформил седьмой гол и вышел на второе место в списке лучших снайперов плей-офф, сравнявшись с Теэму Пулккиненом из «Локомотива». При этом тренерский штаб ЦСКА попытался оспорить взятие ворот и взял «челлендж», но арбитры констатировали, что Найт не нарушал правила на Юханссоне.

Несмотря на тот факт, что по ходу периода «Авангард» стал смотреться заметно лучше, гол Буше вряд ли можно было считать логичным. Гости смотрелись более уверенно и под конец периода заслуженно восстановили паритет, причём организовали гол представители самого звёздного звена ЦСКА — Окулов, Шалунов и сменивший Мамина в тройке Александр Попов. Именно 40-летний ветеран исполнил чудо-пас за спину и вывел на ударную позицию Константина. Тот оставил не у дел Грубеца и сравнялся с Сергеем Толчинским в гонке бомбардиров (оба — по 18 очков).

Одной из отличительных особенностей первого периода стало отсутствие удалений в составе обеих команд — один из ключевых факторов успеха ЦСКА в предыдущем матче. Тогда хоккеисты «Авангарда» семь раз отправлялись на скамейку штрафников, что не только стоило им пропущенной шайбы, но и отняло много сил. Неудивительно, что Хартли попросил своих подопечных действовать максимально дисциплинированно и не давать судьям повода определить нарушение. При этом сами армейцы также вряд ли хотели лишний раз оказываться вчетвером на льду. Всё же «ястребы» 14 отличились в неравных составах — второй результат в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Во втором периоде игроки вели себя заметно менее сдержанно. У «Авангарда» две минуты штрафа получил Александр Хохлачёв, а у ЦСКА — Максим Шалунов и Мэт Робинсон. Канадец так и вовсе дважды покидал площадку, причём оба раза — за выброс шайбы. Но хозяева не только не использовали ни одну из возможностей выйти вперёд, но и уступили по числу бросков — 9:12. Тем не менее, самый яркий эпизод произошёл именно у ворот армейцев, а его героем стал Юханссон. Швед справился с броском Буше, но неловко мотнул головой и лишился шлема, но даже с учётом этого не выключился из игры и смутил подоспевшего на добивание Найта.

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Начало третьего отрезка получилось крайне небогатым на события. За первые девять минут коллективы по разу побеспокоили голкиперов и в целом действовали очень осторожно. В связи с этим, гол Шалунова показался ещё более алогичным, чем шайба Буше в первом периоде. Защитники «Авангарда» как будто забыли, что перед ними лучший снайпер плей-офф КХЛ, и позволили Шалунову беспрепятственно бросить с острого угла. Да ещё и Грубец не удержался на ногах и начал заваливаться в ближний угол, открыв весь створ для Максима. Форвард не упустил такой явный шанс и вывел ЦСКА вперёд.

«Авангард» постарался организовать навал на ворота Юханссона и даже имел неплохие шансы сравнять счёт. Кирилл Готовец не попал в ближний верхний угол, Александр Хохлачёв оказался напротив шведа, но бросил прямо в тело голкипера, а Клим Костин неудачно подставил клюшку под прострел с фланга. Вновь не добилась успеха и спецбригада большинства, получившая очередной шанс проявить себя после удаления Марио Кемпе. В концовке Хартли ожидаемо пошёл ва-банк и выпустил на лёд шестого полевого игрока, но это не помогло омичам. За последние полторы минуты хозяева они не смогли даже закрепиться в зоне ЦСКА, а об опасных моментах речи не шло. Подопечные Никитина уверенно сохраняли преимущество и одержали важнейшую победу в гостях, которая позволила им выйти вперёд в финале Кубке Гагарина.