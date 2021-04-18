Хоккеист «Авангарда» Толчинский вышел в лидеры гонки бомбардиров плей-офф КХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский возглавил гонку бомбардиров в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина по хоккею.

Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский оформил ассистентский дубль в первом матче финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА. Таким образом, в активе российского нападающего стало 18 (5 + 13) очков, что позволило ему выйти на чистое первое место в споре бомбардиров.

По этому показателю он обошёл своего соперника по финальной серии форварда ЦСКА Константина Окулова (5 + 11).

Ранее сообщалось, что «Авангард» крупно обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина.