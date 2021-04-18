Плющев объяснил поражение ЦСКА от «Авангарда» в первом матче финала Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о первом матче финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом».

«Хартли сыграл той тактикой, которой и должен, — «Авангард» сыграл вторым номером. Они поймали ЦСКА на нескольких контратаках. Но ЦСКА сегодня было вообще не узнать, я не понял, во что они играли. После серии с «Ак Барсом» «Авангарду» было тяжело играть первым номером, но против армейцев у омичей просто выросли крылья. Хартли правильно и грамотно выстроил игру», — цитирует Плющева «Чемпионат».

По словам специалиста, он не ожидал, что армейский коллектив таким образом выступит в первом матче финала плей-офф КХЛ. Наставник ответил, что в действиях подопечных Игоря Никитина не хватало «куража и огня».

«Они думали, что «Авангард» сам себе будет забивать? Так не бывает. Сегодня армейцы были не в своей тарелке. Возможно, сказался долгий перерыв между играми», — добавил Плющев.

Ранее сообщалось, что нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский возглавил гонку бомбардиров в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина по хоккею.