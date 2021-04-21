11-й гол Шалунова и семь удалений у «Авангарда»: как ЦСКА сравнял счёт в финале Кубка Гагарина

ЦСКА на своём льду одержал крупную победу над «Авангардом» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина 2021 года. Во втором периоде счёт открыл лучший бомбардир плей-офф Максим Шалунов, а в третьем преимущество хозяев укрепили Антон Слепышев и бывший нападающий омичей Александр Попов. Также встреча запомнилась обилием удалений. В общем счёте хоккеисты обеих команд провели на скамейке штрафников 30 минут, 24 из которых пришлись на долю гостей.

В преддверии второго матча финала Кубка Гагарина главный вопрос заключался в том, сумеет ли «Авангард» подтвердить, что победа в первой встрече не была случайностью, и второй раз подряд обыграть ЦСКА на его льду. В случае успеха подопечные Боба Хартли не только нанесли бы серьёзный удар по психологии действующего чемпиона, но и окончательно укрепились бы в статусе фаворита. Ранее в истории КХЛ ни одной команде не удавалось взять трофей, уступив в двух стартовых играх серии.

Казалось бы, крупная победа и доминирование на протяжении двух третей встречи должны были поспособствовать тому, что шансы «Авангарда» на успех во втором матче будут котироваться весьма высоко. Но на деле всё оказалось немного иначе. Букмекеры ставили на ЦСКА, известные в прошлом хоккеисты также отдавали предпочтение армейцам. Так, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выражал уверенность, что москвичи будут лишь прибавлять по ходу плей-офф, а Борис Михайлов и вовсе заявлял, что они возьмут верх над любым оппонентом, если смогут привести свою игру в порядок.

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И стоит признать, что на подобное мнение у них были серьёзные основания. Главным аргументом в этом плане можно было считать историю противостояния «Авангарда» и ЦСКА в период работы Хартли. В 11 матчах омские хоккеисты одержали всего две победы, а оставшиеся девять уступили с общей разницей шайб 12:30. Поэтому неудивительно, что многие воспринимали недавнюю неудачу как системный сбой, вызванный низкой реализацией и невезением. Достаточно напомнить, что только за первый период хозяева нанесли 17 бросков по воротам Шимона Грубеца, а ещё десять были заблокированы.

Двукратный чемпион мира по хоккею Михаил Бирюков выражал мнение, что ЦСКА не нужно ничего менять перед второй встречей серии, однако Игорь Никитин имел своё мнение на этот счёт. Наставник армейцев вернул в основной состав форвардов Марио Кемпе и Александра Попова, а также молодого защитника Даниила Чайку. При этом вне заявки оказались Никита Сошников, Егор Афанасьев и Джон Гилмор. В остальном же хозяева и правда остались при своих. Они по-прежнему гораздо больше контролировали шайбу и чаще находились в зоне противника, а по броскам имели солидное преимущество. Да, до створа дошли лишь семь из 19, но этот факт стоит причислить к заслугам гостей.

Главным отличием от предыдущего противостояния стало резко возросшее число жёстких стыков. Уже на пятой минуте лучшему бомбардиру плей-офф Сергею Толчинскому попали клюшкой по лицу, а начиная с восьмой началась череда удалений. Первым возможность реализовать большинство представилась «ястребам», но те не воспользовались ей. И это при том, что двумя днями ранее им хватило 12 секунд, чтобы отличиться в неравных составах. А после сразу три подряд шанса имели армейцы. Сначала Егор Чинахов получил «2 + 10» за удар в голову Егору Рыкову, а затем на скамейку штрафников поочерёдно проследовали Кирилл Семёнов и Корбан Найт. По реакции Хартли было заметно, что тот явно не согласен с решением судей по канадцу — наставник закрыл лицо руками и засмеялся.

Разительные отличия между двумя матчами стали ярко прослеживаться по ходу второго периода. Если в предыдущем ЦСКА заметно снизил активность и позволил «Авангарду» забрать инициативу, то теперь, наоборот, прибавил. Ещё до удаления Рида Буше хозяева нанесли 22 броска (на 16 больше, чем оппонент), половина из которых дошла до Грубеца. Тем не менее самый яркий эпизод случился именно у ворот Ларса Юханссона. Отбывший штраф Чинахов вернулся на лёд и исполнил наброс на пятак. Шайбу подхватил Илья Ковальчук, но не попал в дальний угол.

Тем не менее именно удаление Буше стало ключевым во втором периоде. С четвёртой попытки подопечные Никитина всё же смогли воспользоваться численным превосходством и впервые повели в счёте в финале Кубка Гагарина 2021 года. Многоходовку с участием Константина Окулова и Максима Соркина завершил Максим Шалунов. Нападающий замкнул прострел и с 11 голами утвердился в статусе лучшего снайпера плей-офф.

Таким образом, ЦСКА сумел решить главную, по мнению некоторых экспертов, задачу в нынешней встрече. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков выражал уверенность, что для победы армейцам необходимо забрасывать первыми, такого же мнения придерживался и Бирюков. И это неудивительно. Красно-синие славятся своей обороной и умеют отстаивать преимущество, что не раз доказывали по ходу плей-офф. Достаточно отметить, что в целых шести встречах они не пропустили ни одной шайбы — больше, чем кто-либо из соперников.

И уже в дебюте третьего периода мнение известных в прошлом хоккеистов подтвердилось. «Авангард» пошёл вперёд большими силами, но стал менее интенсивно действовать в обороне. Это привело к тому, что в ходе очередной атаки ЦСКА Артём Сергеев остался без опеки на синей линии и сумел беспрепятственно бросить шайбу. Та шла мимо ворот, но рикошетом от Антона Слепышева залетела в сетку. Арбитры обратились к видеоповтору, но не увидели игры ногой в исполнении форварда.

А ещё четыре с половиной минуты спустя положение омичей стало критическим. Егор Береглазов и Дамир Шарипзянов провалились в обороне и напрочь забыли об Александре Попове. Егор Рыков исполнил пас через половину площадки, а 40-летний форвард открылся аккурат между защитниками и реализовал импровизированный буллит. Таким образом, шансов на камбэк «Авангард» фактически лишил их бывший хоккеист и рекордсмен по проведённым матчам (900) и набранным очкам (422).

Один из последних шансов переломить ход противостояния подопечные Хартли упустили в середине третьего отрезка. Андрей Светлаков получил две минуты за подножку, но гости вновь не смогли справиться с четырьмя хозяевами. Две возможности реализовать большинство упустили и армейцы, но это вряд ли их сильно расстроило. Как и тот факт, что Попов и Шалунов вполне могли оформить дубли, но уступили в дуэли Грубецу. Чешский голкипер вновь был на высоте и совершил 31 сейв, однако этого оказалось недостаточно.

ЦСКА взял убедительный реванш за крупное поражение двумя днями ранее и отправил три безответных шайбы в ворота «Авангарда». Армейцы сравняли счёт в финальной серии Кубка Гагарина, а коллектив Боба Хартли в десятый раз потерпел поражение от прямых конкурентов.