Дубль Камилова, «ножницы» Мелкадзе, отбитый Дюпиным пенальти и 13 ударов «Сочи» в створ: главные события 26-го тура РПЛ

«Зенит» ушёл от поражения в выездном матче с «Краснодаром», отыграв два мяча в последние 15 минут. «Спартак» разгромно уступил «Уфе» в 99-й день рождения клуба. ЦСКА позволил «Сочи» нанести 13 ударов в створ ворот Игоря Акинфеева и впервые проиграл под руководством Ивицы Олича. «Локомотив» одержал девятую победу подряд во всех турнирах после возобновления сезона. А гол Георгия Мелкадзе «ножницами» помог «Ахмату» набрать три очка в противостоянии с «Химками». О главных событиях 26-го тура — в материале RT.

Пятый нереализованный пенальти «Ахмата»

В стартовом матче тура «Ахмат» добился домашней победы над «Химками» — 3:1. Судьба противостояния была решена ещё в первом тайме, когда грозненцы забили два безответных мяча. Владимир Ильин сначала ассистировал Евгению Харину, а затем отметился шестым голом в текущем розыгрыше РПЛ.

Вдобавок нападающий не реализовал пенальти. С его ударом с точки справился Илья Лантратов. Таким образом, его команда повторила антирекорд чемпионата России, не забив пять одиннадцатиметровых за сезон. Столько же раз промахивались «Ротор» в 2000 году и «Алания» в 1997-м.

А уже во втором тайме счёт до крупного невероятным ударом через себя довёл вышедший на замену Георгий Мелкадзе. Причём для него данный мяч стал первым за полгода. Гостям удалось уйти от разгрома лишь благодаря точному удару Брайана Идову незадолго до финального свистка.

Первая победа «Динамо» над «Ротором» за 17 лет

Уверенной победы в субботу добилось и сражающееся за попадание в еврокубки «Динамо», которое на выезде разгромило «Ротор» (3:0). Любопытно, что бело-голубым удалось обыграть волгоградцев впервые за 17 лет. В марте 2004-го они отправили в ворота соперника пять безответных мячей.

Хозяева же потерпели пятое поражение подряд, три из которых — под руководством нового главного тренера Юрия Батуренко. А безголевая серия команды в чемпионате страны уже составляет шесть встреч. Пока всё идёт к тому, что она покинет Премьер-лигу по итогам сезона.

Причём первый тайм завершился без голов. Но сразу после перерыва Соломон Кверквелия в собственной штрафной сбил Сергея Паршивлюка, и Даниил Фомин уверенно реализовал пенальти. Второй гол также стал следствием стандартного положения. Арсен Захарян выполнил подачу с углового, а Иван Ордец отметился голом во втором туре подряд. Наконец, в добавленное арбитром время точку в противостоянии поставил вышедший на замену Клинтон Н'Жье.

Третий гол Камано за месяц

Ещё один разгром был зафиксирован в матче «Локомотив» — «Ростов» (4:1). Железнодорожники одержали девятую победу подряд во всех турнирах после возобновления сезона с общим счётом 23:3 и седьмую — в РПЛ. Параллельно они обыграли южан в пятый раз в последних восьми встречах в рамках Премьер-лиги, а также нанесли им самое крупное поражение с августа 2013-го.

При этом в составе москвичей вновь удалось отличиться Франсуа Камано, который забил уже шесть мячей во всех турнирах в 2021-м, три из которых — в апреле. Поразил чужие ворота и Рифат Жемалетдинов, во второй части сезона чемпионата страны набравший семь баллов за результативность (3 + 4).

Но лучшим снайпером «Локо» в нынешнем розыгрыше национального первенства остаётся Гжегож Крыховяк. Гол с пенальти в матче с «Ростовом» стал для него седьмым, и он оторвался от Фёдора Смолова. Мало того, в концовке поляк ассистировал вышедшему на замену Эдеру.

Два мяча «Зенита» за 12 минут

А вот «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице, прервал четырёхматчевую победную серию. Петербуржцы на выезде разошлись миром с «Краснодаром» — 2:2. Причём южане на протяжении большей части встречи вели благодаря дублю воспитанника петербуржского клуба Алексея Ионова.

Но в концовке гостям удалось перевернуть ход неудачно складывающегося противостояния. Сначала Сердар Азмун, воспользовавшись ошибкой Матвея Сафонова, забил 16-й мяч в текущем сезоне РПЛ и укрепил лидерство в гонке бомбардиров Премьер-лиги.

Сравнял счёт Андрей Мостовой. Любопытно, что в 2021-м он отметился третьим голом в чемпионате страны после выхода на замену. Это лучший результат в лиге. А отдавший ему результативную передачу Дуглас дос Сантос с семью пасами выбрался на первое место в списке лучших ассистентов турнира.

«Зенит» же остаётся для «Краснодара» крайне неудобным соперником, ведь петербуржцы не проигрывают южанам уже три года (шесть матчей). А новый главный тренер «быков» Виктор Гончаренко вовсе лишь однажды в карьере отпраздновал победу над сине-бело-голубыми.

Второй гол Йевтича за девять дней

«Рубин», ведущий борьбу за медали, одержал третью победу подряд с минимальным счётом. Вслед за «Сочи» и «Ростовом» казанцы обыграли на выезде «Урал». Причём единственный мяч, как и в Ростове-на-Дону, забил Дарко Йевтич. В конце первого тайма ему вновь удался отличный дальний удар, и мяч с рикошетом от штанги влетел в сетку.

Наиболее верный момент, чтобы спастись, екатеринбуржцы упустили на 83-й минуте. Вышедший на замену Андрей Панюков заработал на себе фол в чужой штрафной и сам отправился исполнять пенальти. Но пробил нападающий неудачно — на удобной для Юрия Дюпина высоте практически по центру, и вратарь спас свою команду. Таким образом, он провёл третью игру подряд на ноль в чемпионате, а также отразил второй одиннадцатиметровый в РПЛ после возобновления сезона.

Омрачила жизнь Леониду Слуцкому только потеря обоих фланговых нападающих. Хвича Кварацхелия получил травму задней поверхности бедра ещё в первом тайме, а Денис Макаров был удалён за грубый разговор с судьёй в эпизоде с назначением пенальти.

Безвыигрышная серия «Тамбова» длиной в 15 встреч

Между тем «Тамбов» потерпел седьмое поражение подряд и увеличил безвыигрышную серию в РПЛ до 15 встреч. В выездном матче с мотивированным донельзя «Арсеналом» у аутсайдера изначально не было шансов. В довершение всех бед не попал даже в заявку арендованный как раз у туляков центральный защитник Александр Денисов, а хорошо проявивший себя молодой вратарь Виталий Сычёв остался в запасе.

Заменивший его Родион Сямук совершил шесть сейвов, но в четырёх эпизодах спасти команду не смог. В самом начале игры Денис Кайков зачем-то ударил соперника по ногам в собственной штрафной, и Роберт Бауэр реализовал пенальти. Спустя 14 минут преимущество хозяев удвоил Евгений Луценко.

Наконец, после перерыва чужие ворота удалось поразить Даниилу Хлусевичу, который ранее записал на свой счёт результативную передачу, и вышедшему на замену Сергею Ткачёву. Так подопечные Дмитрия Парфёнова одержали вторую победу подряд в национальном первенстве и оторвались от зоны вылета на пять очков.

11 сейвов Акинфеева

ЦСКА потерпел первое поражение под руководством Ивицы Олича. В первых трёх матчах РПЛ и Кубка России армейцы с хорватом во главе одержали три победы, но в воскресенье ничего не сумели противопоставить на выезде «Сочи» — 1:2.

Удивительно, но южанам удалось нанести сразу 13 ударов в створ ворот соперника. Это для них второй показатель в Премьер-лиге после памятной встречи с молодёжным составом «Ростова» (25). Если бы не совершивший 11 сейвов Игорь Акинфеев, гости могли уступить с куда более крупным счётом. К слову, это лучший показатель для вратарей в текущем розыгрыше турнира.

Однако с выстрелами Кристиана Нобоа и Артура Юсупова не в состоянии был справиться даже он. Эквадорец реализовал пенальти и установил новый личный рекорд по количеству голов в отдельно взятом сезоне РПЛ — девять. Россиянин же отметился уже шестым мячом в чемпионате и восьмым во всех турнирах в текущем сезоне. Теперь в командной гонке бомбардиров он идёт вровень с Заболотным и уступает только Нобоа (9).

Сократить отставание в счёте в составе ЦСКА сумел Игорь Дивеев. Мало того, он стал первым защитником за два года, которому удалось отличиться прямым ударом со штрафного в матче РПЛ. Однако это не помешало «Сочи» впервые в истории обыграть ЦСКА и вернуться в борьбу за путёвки в еврокубки.

Разгром «Спартака» в день рождения

В преддверии главного дерби страны поражение потерпел и «Спартак». Красно-белые в 99-й день рождения клуба умудрились дома крупно уступить «Уфе» — 0:3. Теперь башкортостанцев можно смело называть неудобным соперником для москвичей, ведь в 14 очных матчах они одержали шесть побед при четырёх поражениях. А беспроигрышная серия «Уфы» в противостоянии с десятикратным чемпионом страны достигла четырёх встреч.

Гости ожидаемо отдали инициативу сопернику (всего 40% владения мячом), зато регулярно проводили опасные быстрые контратаки, пользуясь проблемами хозяев в опорной зоне и обороне. Одна из них завершилась голом Владислава Камилова незадолго до свистка на перерыв. А в самом начале второго тайма Филип Мрзляк, который ранее ассистировал партнёру, удвоил преимущество «Уфы».

В дальнейшем башкортостанцы скорее могли забить ещё, чем пропустить. Красно-белые нанесли лишь пять ударов в створ ворот своего бывшего футболиста Александра Беленова и пробить его не смогли. Плюс на 79-й минуте они в преддверии матча с ЦСКА лишились Самуэля Жиго, который получил вторую жёлтую карточку за удар Рифата Жемалетдинова локтем в лицо.

В довершение всех бед Виталий Мешков в концовке назначил пенальти в ворота коллектива Тедеско за игру рукой Ильёй Кутеповым. Камилов с точки переиграть Александра Максименко не смог, но первым успел на добивание и оформил дебютный дубль в карьере.

А «Уфа» одержала вторую разгромную победу подряд под руководством нового главного тренера Алексея Стукалова. На прошлой неделе команда с аналогичным счётом обыграла «Ахмат». Удачные встречи позволили ей покинуть зону вылета, куда опустился «Ротор».