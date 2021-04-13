Удары из-за штрафной Смолова и Йевтича, дубли Погребянка и Азмуна: главные события 25-го тура РПЛ

«Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» благодаря дублю Сердара Азмуна и увеличил отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице до семи очков. Гол и результативная передача Фёдора Смолова помогли «Локомотиву» обыграть «Спартак» в столичном дерби. Точный удар Дарко Йевтича из-за пределов штрафной решил исход противостояния между «Ростовом» и «Рубином» в пользу казанцев. А 37-летний Павел Погребняк дважды поразил ворота своей бывшей команды «Динамо». Главные события 25-го тура РПЛ — в материале RT.

Безвыигрышная серия «Тамбова»

В стартовом матче тура «Химки» с минимальным счётом обыграли дома «Тамбов». Хозяева владели преимуществом на протяжении всей встречи, но лишь раз поразили ворота соперника. Единственный мяч на 59-й минуте забил Денис Глушаков, для которого данный гол стал уже третьим в текущем сезоне РПЛ.

Но радость от очередной победы подмосковной команде омрачила травма экс-капитана «Спартака». В концовке игры он пошёл в жёсткий стык в середине поля и получил повреждение колена. Продолжить матч футболист не смог. Позже стало известно, что он получил контузию боковой связки коленного сустава и рискует больше не выйти на поле до окончания чемпионата.

Что до «Тамбова», то аутсайдер потерпел шестое поражение подряд, а его безвыигрышная серия в чемпионате страны достигла 14 встреч.

Разгромная победа «Уфы»

Другому аутсайдеру «Уфе», напротив, удалось прервать безвыигрышную серию, которая составляла семь матчей и тянулась с декабря прошлого года. Под руководством нового главного тренера Алексея Стукалова башкортостанцы разгромили «Ахмат» — 3:0. Два мяча команда забила ещё в первом тайме. Счёт уже на 13-й минуте открыл Филип Мрзляк, а затем собственные ворота поразил Уилкер Анхель. Точку же после перерыва поставил Неманья Милетич.

Параллельно хозяева взяли реванш у соперника за поражение в рамках четвертьфинальной встречи Кубка России, которая состоялась в среду. В ней футболисты «Уфы» потерпели обидную неудачу (0:1) и при этом остались недовольным некоторыми решениями судьи.

Поход «Рубина» за медалью

«Рубин» после возобновления сезона, напротив, показывает отличные результаты. Казанцы выиграли пятый матч из шести в РПЛ и включились в борьбу за медали. Вслед за «Сочи» они с минимальным счётом впервые за 3,5 года взяли верх над другим прямым конкурентом «Ростовом».

Коллектив Валерия Карпина владел преимуществом и создал больше моментов, но не реализовал ни одного, а сам тренер после финального свистка посетовал, что его подопечные «не могли попасть с 13 метров». В результате Юрий Дюпин провёл шестой матч на ноль в восьми последних турах Премьер-лиги.

Принёс же победу «Рубину» Дарко Йевтич, нанёсший красивый удар из-за пределов штрафной на 73-й минуте. Если казанцы теперь имеют все шансы пробиться в еврокубки, то «Ростов» опускается всё ниже. После возобновления сеона жёлто-синие набрали лишь пять очков.

Затяжное падение «Краснодара»

В рамках 25-го тура состоялось сразу два тренерских дебюта. Помимо Стукалова первый матч во главе новой команды провёл Виктор Гончаренко. Однако в отличие от коллеги он получился для белорусского специалиста неудачным.

«Арсенал», ведущий напряжённую борьбу за выживание, дома обыграл «Краснодар» с минимальным счётом. Единственный мяч красивым выстрелом из-за пределов штрафной в ближний угол на 62-й минуте забил Горан Чаушич.

В свою очередь, южане нанесли пять ударов в створ ворот оппонента, но пробить Егора Шамова так и не смогли. Таким образом, они потерпели второе поражение от туляков в истории и первое за 3,5 года. В предыдущих шести очных встречах команда Сергея Галицкого оказывалась сильнее. Мало того, после возобновления сезона «Краснодар» проиграл уже семь матчей из девяти во всех турнирах и практически лишился шансов на попадание в еврокубки в следующем сезоне.

Джокер «Урала»

А вот «Динамо» сохраняет все шансы на то, чтобы пробиться в Лигу конференций. Однако в воскресенье бело-голубые ухудшили своё положение, потеряв очки в домашнем противостоянии с «Уралом» — 2:2.

Главным героем матча стал опытнейший Павел Погребняк. В прошлом туре он поразил ворота «Арсенала», а в этом дважды огорчил бывшую команду. Теперь в активе форварда значатся четыре мяча в текущем розыгрыше РПЛ. Попутно он улучшил собственное достижение, в возрасте 37 лет 5 месяцев и 3 дней став самым старшим автором гола нынешнего сезона Премьер-лиги.

В составе «Динамо» вновь ярко проявили себя молодые Константин Тюкавин и Арсен Захарян. Первый отдал две голевые передачи после выхода на замену и набрал пятый и шестой балл за результативность в последних трёх матчах чемпионата страны. Второй вывел «Динамо» вперёд. Однако удержать победный счёт хозяева не смогли. Во многом сделать это им помешало удаление Себастьяна Шиманьски на 56-й минуте.

Волевой успех «Зенита»

В параллельном матче «Сочи» принимал «Зенит». В преддверии данного противостояния болельщики гадали, сумеют ли южане, цвета которых защищает целый ряд бывших и даже действующих футболистов петербуржцев (Данила Прохин и Эмануэль Маммана), впервые в истории отобрать очки у петербуржцев. В итоге хозяева потерпели четвёртое поражение подряд — 1:2.

Причём открыть счёт удалось именно подопечным Владимира Федотова. Никита Бурмистров в начале второго тайма отметился шестым голом в текущем сезоне РПЛ. Однако действующий чемпион перевернул ход игры благодаря дублю Сердара Азмуна. Удачная игра в Сочи позволила иранцу выйти в лидеры гонки бомбардиров чемпионата с 15 мячами.

Таким образом, «Зенит» одержал четвёртую победу подряд в Премьер-лиге и за пять туров до конца до семи очков увеличил отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице. Попутно команда забила в девятой встрече национального первенства без перерыва.

Невероятный ход «Локомотива»

Возможно, открыл дорогу «Зениту» к очередным золотым медалям «Спартак», который в столичном дерби уступил «Локомотиву» на выезде — 0:2 и прервал четырёхматчевую победную серию в национальном первенстве. Попутно красно-белые потерпели первое поражение от принципиального соперника с августа 2017-го, а на выезде — первое с ноября 2014-го.

В свою очередь, железнодорожники выиграли восемь встреч из восьми в чемпионате и Кубке России после возобновления сезона, и в шести из них Маринато Гилерме сохранил свои ворота «на замке». В РПЛ же на счету натурализованного бразильца уже 12 сухих матчей, и он уверенно лидирует по этому показателю.

Великолепно на данном отрезке команда действует и в атаке. А Франсуа Камано и Фёдор Смолов набрали отличную форму и забивают практически в каждой игре. Гвинеец в 2021-м записал на свой счёт пять голов во всех турнирах, хотя в первой части сезона не отличился ни разу. Россиянин также забил пять мячей.

Новый этап ЦСКА

После 25-го тура интрига в борьбе за серебряные медали и вторую путёвку в Лигу чемпионов обострилась до предела, поскольку ЦСКА в понедельник обыграл «Ротор» — 2:0 и до одного очка сократил отставание от «Спартака».

Армейцы одержали третью победу подряд под руководством нового главного тренера Ивицы Олича и первую — в домашних стенах. На протяжении всей встречи хозяева дейстовали первым номером (60% владения мячом) и суммарно нанесли 21 удар по воротам аутсайдера, семь из которых пришлись в створ.

Но открыть счёт москвичам удалось лишь в добавленное к первому тайму время. Чидера Эджуке несильно пробил из-за пределов штрафной, а Йосип Чондрич оказался к этому не готов и пропустил мяч в сетку. Для нигерийца данный гол стал третьим в текущем сезоне РПЛ и первым почти за полгода.

Удвоил преимущество ЦСКА Хосе Саломон Рондон. Венесуэлец забил четвёртый мяч за столичный коллектив и продлил результативную серию в чемпионате до трёх игр.