Министр спорта Подмосковья оценил перспективы «Химок» выйти в еврокубки

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением по поводу перспектив «Химок» попасть в еврокубки по итогам этого сезона.

«У нас, конечно, еврокубковых амбиций не было. Получится — хорошо, команда на ходу. Осталось пять игр, из которых три — с прямыми конкурентами за еврокубковую зону», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что команда вполне может претендовать на Европу, если выиграет четыре матча. По его мнению, тяжело будет бороться с «Динамо», но он считает, что подмосковная команда точно не хуже, и верит в неё.

«Хочется поквитаться со «Спартаком» за обидное поражение. Но думаю, всё будет решаться в последнем туре с «Сочи», — добавил Терюшков.

После 25 туров «Химки» занимают восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 38 очков. Они отстают от зоны еврокубков на пять баллов.

Ранее сообщалось, что «Сочи» намерен продолжать борьбу за попадание в еврокубки.