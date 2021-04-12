Министр спорта Подмосковья оценил перспективы «Химок» выйти в еврокубки
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«У нас, конечно, еврокубковых амбиций не было. Получится — хорошо, команда на ходу. Осталось пять игр, из которых три — с прямыми конкурентами за еврокубковую зону», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что команда вполне может претендовать на Европу, если выиграет четыре матча. По его мнению, тяжело будет бороться с «Динамо», но он считает, что подмосковная команда точно не хуже, и верит в неё.
«Хочется поквитаться со «Спартаком» за обидное поражение. Но думаю, всё будет решаться в последнем туре с «Сочи», — добавил Терюшков.
После 25 туров «Химки» занимают восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 38 очков. Они отстают от зоны еврокубков на пять баллов.
Ранее сообщалось, что «Сочи» намерен продолжать борьбу за попадание в еврокубки.