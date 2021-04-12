«Сочи» намерен продолжать борьбу за попадание в еврокубки

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что команда намерена продолжать бороться за попадание в еврокубки.

«Задача на выход в еврокубки? Естественно, впереди ещё пять туров. Всё ещё может быть. Парни перед каждой игрой настраиваются на победу», — цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

После 25-го тура сочинцы занимают седьмое место с 40 очками, отставая от еврокубковой зоны на три очка.

В следующем туре «Сочи» встретится с ЦСКА. Игра состоится 18 апреля.

Ранее в «Сочи» заявили, что пора прекратить разговоры об игре в поддавки с «Зенитом».