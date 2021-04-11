В «Сочи» заявили, что пора прекратить разговоры об игре в поддавки с «Зенитом»

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Надо думать уже о следующих играх. Надо брать максимальное количество очков, есть возможность побороться. Тренеры разберут игру, поправят. Главное — восстановление и подготовка к ЦСКА, на носу финиш. Последние игры проводим хорошо, только результат подводит: «Рубин», «Локомотив», сегодня. Видимо, надо пройти этот путь», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

Он также выразил уверенность, что тренеры введут корректировки и сейчас главной целью для команды является подготовка к ЦСКА. По мнению функционера, «Сочи» хорошо играет в последних матчах, но клубу не удаётся добиться положительного результата.

«Разговоры об игре в поддавки? Этому конца и края не будет, поэтому заострять внимания нет смысла. Достаточно уже об этом судачить. Ребята вообще об этом не думают. Кто-то ищет что-то вне футбола. Ну пусть ищут», — добавил Рубашко.

«Зенит» на выезде победил «Сочи» со счётом 2:1 благодаря двум голам Сердара Азмуна.

Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 54 очка. «Сочи» (40) находится на седьмой строчке.

Ранее Властимил Петржела выразил уверенность, что в матче «Зенит» — «Сочи» не было договорняка.