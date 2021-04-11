Петржела: уверен, что в матче «Зенита» с «Сочи» не было «договорняка»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уверен, что никакого «договорняка» не было. Как вы себе это представляете? Не верю в такую чушь. Это попросту невозможно», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Он также не понимает ажиотажа вокруг того, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита», так как Петржела считает подобные отношения команд нормальной практикой по всему миру.

«Как мне кажется, наоборот, Сочи очень хотел победить «Зенит», чтобы все эти глупые разговоры закончились. Но, к сожалению для сочинцев, питерцы оказались сильнее. «Зенит» в очередной раз одержал победу — ничего удивительного в этом нет. Вспомните мои слова, они не отдадут чемпионство», — заявил Петржела.

«Зенит» укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Сочи» (40) находится на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Сердара Азмуна принёс «Зениту» волевую победу над «Сочи» в РПЛ.