СМИ: Николич готов уйти из «Локомотива» из-за разногласий с руководством клуба

Сербский специалист Марко Николич готов покинуть пост главного тренера московского «Локомотива» из-за политики руководства клуба.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, Николич настаивает на продлении контрактов с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым. Также серб настоятельно просил продлить контракт с капитаном команды Ведраном Чорлукой. Если политика руководства клуба не изменится, то Николич готов будет покинуть команду, о чём уже сообщил руководству железнодорожников.

«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов».