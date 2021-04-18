СМИ: Николич готов уйти из «Локомотива» из-за разногласий с руководством клуба
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Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, Николич настаивает на продлении контрактов с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым. Также серб настоятельно просил продлить контракт с капитаном команды Ведраном Чорлукой. Если политика руководства клуба не изменится, то Николич готов будет покинуть команду, о чём уже сообщил руководству железнодорожников.
«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов».