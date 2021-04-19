Газизов ответил на шутку «Спартака» про фиалки

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на шутку пресс-службы московского «Спартака» про фиалки перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги.

«С Федуном, конечно, не общались. Что касается постов про фиалки: гвоздики надо сажать, а не фиалки. Не знаю, для кого, но сегодня посадили для кого-то гвоздики. Задело ли меня? Да ну, бросьте, я взрослый. Команде не показывал, зачем? Они все всё понимают», — цитирует Газизова «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку.

Ранее Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Спартака» от «Уфы».