Червиченко: в первые 15 минут матча с «Уфой» «Спартак» даже по воротам ни разу не ударил

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Спартака» было изначально шапкозакидательское настроение, которое всегда наказуемо. Первые 15 минут они вообще ни разу по воротам не ударили. Бегали вальяжно, хотя уже было заметно, что «Уфа» раз от разу перехватывает преимущество и опасно атакует. Очевидно, что «Спартак» без Джикии совершенно другой. В обороне нет ни стройности, ни порядка — ничего», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что во втором тайме «Уфа» могла забить гораздо больше и «Спартаку» во многом повезло.

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку. 

Ранее Денис Мацуев назвал катастрофой поражение «Спартака» от «Уфы».

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