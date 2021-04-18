Мацуев назвал катастрофой поражение «Спартака» от «Уфы»

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Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев отреагировал на поражение от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это, конечно, катастрофа и полный провал. Такого никто не ожидал. Очень сложно объяснить, что произошло с командой, которая борется за место в Лиге чемпионов с командой, которая уступает ей по всем показателям. Но такие матчи бывают, сейчас с ними надо разобраться и биться дальше во что бы то ни стало, потому что теперь есть момент, что мы можем потерять место из-за опережения «Локомотива», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

По его словам, вдвойне обидно, что «Спартак» проиграл в день рождения клуба. Также он отметил, что не совсем понятно, что произошло с командой.

«То, что Жиго не будет допущен к следующей игре, — это, конечно, потеря в нашей обороне, но у нас есть Кутепов, который сможет его заменить. У нас ничего не потеряно, надо биться дальше и идти вперёд», — добавил Мацуев.

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку. 

Ранее Эсекьель Понсе заявил, что в матче со «Спартаком» «Уфа» играла не хуже первых пяти команд РПЛ.

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