Понсе: в матче со «Спартаком» «Уфа» играла не хуже первых пяти команд РПЛ
«Очень расстроен сегодняшним результатом. Перед игрой мы не представляли, что сегодняшний вечер может закончиться таким образом. Мы очень плотно готовились к этому матчу, но в итоге всё пошло не так. Не справились», — цитирует Понсе Sport24.
Он отметил, что в матче с «Уфой» «Спартак» старался действовать комбинационно, но не хватало терпения в атаке.
«Прежде всего я должен признать, что «Уфа» сегодня играла ничуть не хуже, чем первые пять команд нашего чемпионата. Когда терпения в атаке нет, мяч теряется, соперник бежит в контратаку. Собственно, мы сегодня на этих контратаках пропустили три гола», — добавил Понсе.
«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку.
Ранее экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили похвалил гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова после матча.