Понсе: в матче со «Спартаком» «Уфа» играла не хуже первых пяти команд РПЛ

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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал победу «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень расстроен сегодняшним результатом. Перед игрой мы не представляли, что сегодняшний вечер может закончиться таким образом. Мы очень плотно готовились к этому матчу, но в итоге всё пошло не так. Не справились», — цитирует Понсе Sport24.

Он отметил, что в матче с «Уфой» «Спартак» старался действовать комбинационно, но не хватало терпения в атаке.

«Прежде всего я должен признать, что «Уфа» сегодня играла ничуть не хуже, чем первые пять команд нашего чемпионата. Когда терпения в атаке нет, мяч теряется, соперник бежит в контратаку. Собственно, мы сегодня на этих контратаках пропустили три гола», — добавил Понсе.

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку. 

Ранее экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили похвалил гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова после матча.

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