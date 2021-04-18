Кавазашвили похвалил Газизова после победы «Уфы» над «Спартаком»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение своей бывшей команды от «Уфы» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«Ничего себе! Ошалеть! Вот это да! С «Локомотивом» бегали даже вдесятером — и вдруг бац! И проиграть кому? Разваливающейся «Уфе». Просто слов нет... Газизов — молодец. Вот так надо работать. Сначала на 400 млн раздел Федуна и ушёл, а сегодня ещё и в игре...» — цитирует Кавазашвили Sport24.

По словам бывшего голкипера «Спартака», с учётом последних результатов подопечные Доменико Тедеско рискуют оказаться на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

При этом он выразил мнение, что «Зенит» уже не догнать в чемпионской гонке.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал «Спартак» большим раздражителем.