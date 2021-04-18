Газизов: «Спартак» — большой раздражитель, сегодня мы огорчили его болельщиков

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, с какими чувствами подходил к матчу со своей бывшей командой — московским «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я подошёл с теми же чувствами, как и все подходят к игре со «Спартаком». Этого все всегда ждут, «Спартак» — большой раздражитель. Сегодня мы огорчили болельщиков «Спартака», но сделали приятное нашим болельщикам», — сказал Газизов в эфире «Матч Премьер».

При этом генеральный директор «Уфы» выразил мнение, что команда одержала заслуженную победу над одним из лидеров Российской премьер-лиги. В то же время он заявил, что не настраивал футболистов вверенного ему коллектива на игру со «Спартаком».

Ранее Газизов выразил мнение, что «Уфа» могла обыграть «Спартак» с более крупным счётом.