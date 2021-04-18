Газизов — о победе «Уфы» над «Спартаком»: мы могли забить ещё больше

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Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Газизов — о победе «Уфы» над «Спартаком»: мы могли забить ещё больше
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«Хорошая была игра. Мне кажется, мы могли забить ещё больше. Мы больше хотели сегодня, команда была настроена», — заявил Газизов в эфире «Матч Премьер».

По словам функционера, в настоящий момент «Уфа» находится в не самой простой ситуации и борется за сохранение прописки в Премьер-лиге, ввиду чего нуждается в очках.

Генеральный директор поблагодарил главного тренера команды Алексея Стукалова и выразил мнение, что «Уфа» способна биться с ведущими коллективами страны.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско извинился перед болельщиками команды за поражение от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

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