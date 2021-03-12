Возвращение в МЮ, супертрио с Месси и Неймаром в ПСЖ и переезд в США: куда может уйти Роналду

Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. Как сообщают итальянские СМИ, в настоящий момент туринский клуб находится не в лучшем финансовом положении, в связи с чем рассматривает возможность расставания со своим самым дорогим футболистом. При этом в качестве возможных мест продолжения карьеры португальца фигурируют его бывшие команды, действующий финалист Лиги чемпионов, а также команда из США.

По информации издания Sport Mediaset, в «Ювентусе» рассматривают возможность продажи Криштиану Роналду летом. В качестве одной из главных причин называют проблемы с финансами внутри клуба, которые может разрешить расставание с дорогостоящим форвардом. Таким образом, туринцы могут не только заметно разгрузить платёжную ведомость, но и выручить солидные средства за трансфер. Отмечается, что бьянконери готовы отпустить португальца за €60 млн.

Слухи о возможном уходе Роналду стали активно обсуждаться после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов. Не секрет, что его приобретение связывали именно с желанием боссов «старой синьоры» прервать неудачную серию и наконец выиграть трофей. В XXI веке коллектив трижды выходил в финал турнира, но каждый раз терпел неудачу. В 2003 году он проиграл «Милану», а в 2015-м и 2017-м — «Барселоне» и «Реалу» соответственно. В последний же раз «Юве» становился сильнейшим в Европе в далёком 1996 году, обыграв в финале «Аякс».

На момент своего перехода в «Ювентус» Роналду находился в прекрасной форме. Да, к тому моменту ему уже исполнилось 33 года, но нападающий оставался продуктивен. В сезоне-2017/18 он забил 44 мяча в 44 матчах, причём 15 из них пришлись на Лигу чемпионов. Это позволило португальцу стать лучшим бомбардиром турнира в шестой раз подряд, а также показать один из лучших результатов в его истории — уступил он лишь самому себе образца 2016-го (16) и 2014-го (17) годов.

Поэтому его приобретение за €100 млн выглядело вполне обоснованным. «Ювентус» получал в своё распоряжение одного из лучших футболистов планеты, а также самого популярного спортсмена в мире (269 млн подписчиков в Instagram тому подтверждение). Но если в вопросе привлечения внимания к клубу Роналду справлялся на «отлично», то в остальном всё было не так идеально. Не самый высокий уровень партнёров, а также постоянные смены тренеров и планов развития серьёзно сказались на результатах как команды, так и самого португальца.

Апогеем стал проигрыш «Порту» в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Криштиану не только впервые за 14 лет не забил ни одного мяча в плей-офф соревнований, но и был не похож сам на себя. Всего шесть ударов по итогам двухматчевого противостояния — крайне низкий показатель для него. Особенно с учётом того, что вторую встречу бьянконери играли первым номером и как никогда нуждались в лидере.

Отсутствие нацеленности на ворота, необходимость постоянно опускаться ближе к центру поля, серия обидных промахов и действия в эпизоде с пропущенным голом со штрафного — всё это возвело Роналду в статус одного из главных антигероев нынешней кампании «Ювентуса» в ЛЧ. Возможно, именно это заставило руководство задуматься о смене курса, ведь построить системную команду с португальцем в составе — крайне сложная задача. Криштиану хоть и продолжает оставаться одним из лучших в мире, но не участвует в прессинге и во многом напоминает кошку, которая гуляет сама по себе. Именно это мешало Маурицио Сарри в прошлом сезоне и наверняка скажется на работе Андреа Пирло или его сменщике в будущем.

Таким образом, уход Роналду из «Ювентуса» за год до истечения контракта можно считать довольно вероятным. Даже с учётом того, что клуб вряд ли сможет требовать огромную сумму денег за его трансфер. По информации Sport Mediaset, туринцы рассчитывают выручить €60 млн, но есть все основания полагать, что компенсация может оказаться ещё ниже. По разным источникам, зарплата Криштиану составляет около €30 млн. И возможность столь радикально разгрузить платёжную ведомость может сподвигнуть бьянконери немного поумерить аппетиты.

На первый взгляд, крайне высокая зарплата, солидный возраст и возросшее число не самых ярких матчей в последних сезонах могли сказаться на интересе к Роналду. Но если верить СМИ, это не так. В качестве возможных претендентов на португальца называются сразу несколько коллективов, причём большинство из них — лидеры в своих чемпионатах. В первую очередь речь идёт о бывших командах Криштиану — мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед». Первые так и не смогли полностью компенсировать его потерю, став практически неконкурентоспособными в Лиге чемпионов, а вторые нуждаются в ещё одной полноценной суперзвезде. Покупка Бруну Фернандеша помогла манкунианцам заметно улучшить результаты, но до полноценного возвращения в число топ-клубов ещё далеко (о чём говорит невыход в плей-офф ЛЧ).

В случае прихода Роналду «Манчестер Юнайтед» получит в своё распоряжение форварда экстра-класса, а также сделает очень умный маркетинговый ход. Возвращение на «Олд Траффорд» стало бы одним из самых обсуждаемых событий в мире футбола и помогло привлечь огромные средства благодаря продаже атрибутики. Что касается спортивной составляющей, то приобретение Криштиану также не идёт вразрез с нынешними идеалами команды. Несколько лет назад цвета «красных дьяволов» защищал на тот момент 36-летний Златан Ибрагимович, а сейчас — Эдинсон Кавани, в феврале отметивший 34-й день рождения.

Что касается «Реала», то с учётом не самого мирного расставания, в этот сюжет верится с трудом. Роналду вряд ли решился бы покинуть Испанию, если бы не ситуация с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и позиция мадридцев. Тем не менее издание El Chiringuito сообщило, что агент форварда Жорже Мендеш уже контактировал с руководством клуба. Подробности неизвестны, но сам факт обсуждения подобных перспектив может вселять надежду в фанатов коллектива.

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Также в числе возможных претендентов на подписание Роналду называется «Пари Сен-Жермен». Один из богатейших клубов мира на регулярной основе является фигурантом подобных слухов, а изменить это не помогают даже заявления спортивного директора Леонардо. Как сообщает Le Parisien, французы раздумывают над возможным приобретением Криштиану, а по поводу переезда с ним общался лично президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

При этом отмечается, что приход Криштиану более вероятен в том случае, если сорвутся переговоры с Месси. О возможном переходе аргентинца говорят на протяжении всего сезона, а уже летом он станет свободным агентом. Однако необходимо иметь в виду, что в это же время Париж может покинуть Килиан Мбаппе, вследствие чего освободится ещё одна вакансия в атакующей линии. Таким образом, ПСЖ получит уникальную возможность собрать супертрио в нападении в лице Криштиану, Лионеля и Неймара. И, учитывая амбиции и возможности французов, они вряд ли захотят её упускать.

Тем не менее некоторые допускают, что Роналду может отставить в сторону собственные амбиции и предпочтёт сосредоточиться на улучшении финансового состояния. В этом контексте упоминается возможный переезд в США. Отмечается, что нападающий связался с владельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом и обсудил возможный трансфер. Правда, с учётом характера португальца, в подобное верится с трудом. Он вряд ли захочет покинуть европейский футбол после такого обидного поражения и предпочтёт деньги спортивной составляющей.