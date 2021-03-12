В ПСЖ ответили на вопрос о возможной покупке Месси и Роналду

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо ответил на вопрос о возможном приобретении нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Нас радует, что «Пари Сен-Жермен» всегда присутствует во всех новостях. Это хорошо. Трансферное окно очень плавное, есть движение. У ПСЖ всегда есть возможность поговорить с великими футболистами, которые хотели бы приехать. Но у нас сейчас нет переговоров о новом футболисте», — приводит слова Леонардо Goal.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл за «Барселону» 24 матча, забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач. У Роналду в 22 матчах за «Ювентус» — 20 голов и три ассиста.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду впервые за 16 лет не сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.