Сестра Роналду отреагировала на оскорбления сотрудника «Порту» в адрес брата
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«Это ты свинья. Помой свой рот, прежде чем говорить о том, кто достиг большего, чем ты добьёшься за 1000 жизней», — приводит слова Авейру Notícias ao Minuto со ссылкой на её Instagram.
Она также заявила, что таким образом Сауль проявил неуважение к символу Португалии. Кроме того, Авейру призналась, что поддерживает «Порту» в национальном чемпионате, но ей не хочется ассоциировать с командой таких людей.
«Ты, кого я никогда в жизни не видела: с нетерпением жду встречи с тобой лицом к лицу. Со мной, моей матерью и братьями. Посмотрим, есть ли у тебя зубы, скажешь ли ты это в лицо», — подытожила Авейру.
Минувшая встреча прошла в Турине и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 в пользу хозяев, но по итогам двух матчей, согласно правилу выездного гола, дальше прошёл «Порту», так как в первой игре на своём поле португальцы победили со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что сотрудник «Порту» оскорбил Роналду после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».