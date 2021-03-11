Сестра Роналду отреагировала на оскорбления сотрудника «Порту» в адрес брата

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ответила на оскорбления в адрес её брата со стороны сотрудника «Порту» Фернанду Сауля после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это ты свинья. Помой свой рот, прежде чем говорить о том, кто достиг большего, чем ты добьёшься за 1000 жизней», — приводит слова Авейру Notícias ao Minuto со ссылкой на её Instagram.

Она также заявила, что таким образом Сауль проявил неуважение к символу Португалии. Кроме того, Авейру призналась, что поддерживает «Порту» в национальном чемпионате, но ей не хочется ассоциировать с командой таких людей.

«Ты, кого я никогда в жизни не видела: с нетерпением жду встречи с тобой лицом к лицу. Со мной, моей матерью и братьями. Посмотрим, есть ли у тебя зубы, скажешь ли ты это в лицо», — подытожила Авейру.

Минувшая встреча прошла в Турине и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 в пользу хозяев, но по итогам двух матчей, согласно правилу выездного гола, дальше прошёл «Порту», так как в первой игре на своём поле португальцы победили со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что сотрудник «Порту» оскорбил Роналду после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».