Удаление на 17-й минуте и один удар в створ ворот: как «Реал» и «Манчестер Сити» добились гостевых побед в 1/8 финала ЛЧ

«Реал» в гостях одержал победу над «Аталантой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На 17-й минуте хозяева остались в меньшинстве после неоднозначного удаления Ремо Фройлера, а исход встречи решил точный удар Ферлана Менди. «Манчестер Сити» также удачно выступил на чужом поле и взял верх над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Бернарду Силва записал на свой счёт гол и результативную передачу и помог команде выиграть 12-й матч подряд во всех турнирах.

Спорное удаление Фройлера и эффектный гол Менди

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Зинедин Зидан не смог рассчитывать сразу на девятерых футболистов основы и ближайшего запаса. На поле стадиона в Бергамо не вышли Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Эден Азар, Карим Бензема и другие, вследствие чего «Реал» предстал в экспериментальном составе. Но если к Лукасу Васкесу на правом фланге обороны все давно привыкли, то появление номинального хавбека Иско на месте центрфорварда выглядело крайне любопытным.

Несмотря на колоссальные кадровые проблемы и статус гостя, именно «Реал» установил контроль над мячом. Предпочитающая владеть территориальным преимуществом «Аталанта» была вынуждена отойти на свою половину и очень быстро допустила ошибку. Ферлан Менди мог воспользоваться нерасторопностью защитников оппонента и ворваться в штрафную, но был сбит Ремо Фройлером. Нарушение правил не вызывало сомнений, но решение арбитра Тобиаса Штилера предъявить швейцарцу красную карточку стало довольно спорным. Подножка хоть и получилась жёсткой, но вряд ли могла расцениваться как фол последней надежды. Так или иначе, видеоассистент не повлиял на мнение рефери, а итальянцы остались в меньшинстве уже на 17-й минуте. До настоящего момента ни одна команда Серии А не зарабатывала удаление в Лиге чемпионов настолько быстро, а последние семь лет антирекордом владел экс-игрок «Милана» Рикардо Монтоливо (22-я минута).

По ходу первого тайма положение «Аталанты» лишь ухудшилось. Решения Штилера неоднократно вызывали недоумение у футболистов и тренерского штаба хозяев, а гости продолжали нагнетать давление на ворота Пьерлуиджи Голлини. Плюс ко всему поле из-за повреждения был вынужден покинуть Дуван Сапата. Форвард получил мышечную травму и уступил место экс-хавбеку «Спартака» Марио Пашаличу. Однако это не сильно помогло бергамаскам. Если до выхода Пашалича в активе мадридцев значилось всего три удара, то к концу тайма их число выросло до семи. В компенсированное время Рафаэль Варан мог замкнуть передачу со штрафного в исполнении проводившего 308-ю встречу за королевский клуб Тони Крооса, но не преуспел.

Второй тайм прошёл в схожем ключе. Обескровленный травмами «Реал» пытался взломать массированную оборону «Аталанты», но для этого банально не хватало ресурсов. Усиливать же игру было некем. Скамейка запасных состояла сплошь из молодёжи, за исключением известного по выступлениям за «Лион» Мариано Диаса. Начало казаться, что матч в Бергамо завершится нулевой ничьей, но своё слово сказал всё тот же Менди. Французский защитник оказался в центре поля и с правой, неудобной ноги отправил мяч точно в угол. Для него этот гол стал восьмым в карьере и третьим — в футболке «Реала».

Стоит отметить, что удару Менди предшествовал крайне интересный эпизод. На 86-й минуте Джан Пьеро Гасперини провёл двойную замену, в ходе которой на поле появились Руслан Малиновский и Хосе Паломино. При этом покинула его одна из главных звёзд «Аталанты» Йосип Иличич, сам вышедший со скамейки лишь полчаса назад. Словенец оказался крайне недоволен решением тренера и сразу отправился в подтрибунное помещение, а его партнёры допустили роковую ошибку и резко понизили шансы на повторение прошлогоднего результата.

Что касается Алексея Миранчука, то после удаления Фройлера его шансы принять участие в матче казались невысокими. «Аталанта» была вынуждена делать акцент на обороне, а в таких условиях россиянин вряд ли смог бы проявить свои лучшие качества. Правда, в атаке итальянцы смотрелись настолько удручающе, что появление на поле креативного футболиста не помешало бы. Бергамаски нанесли лишь два удара по воротам. При этом они ни разу не попали в створ — в последний раз подобное происходило с ними в апреле 2019-го. Тогда без работы остался голкипер «Интера».

Результативность Силвы и пассивность «Боруссии»

В плане расстановки сил противостояние между мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити» напоминало встречу между «Лацио» и «Баварией». Как и действующие победители Лиги чемпионов, подопечные Хосепа Гвардиолы считались явными фаворитами и с первых минут принялись демонстрировать разницу в классе. В первом тайме англичане больше владели мячом (61% — 39%) и ни разу не позволили сопернику побеспокоить Эдерсона. Сами же они четырежды пробили по воротам и довольно быстро смогли отличиться на чужом поле. Бернарду Силва замкнул верховую подачу в исполнении Жоау Канселу и оформил 35-й гол в составе «горожан».

А в середине второго тайма португалец утвердился в качестве одного из главных творцов успеха «Манчестер Сити». Причём к точному удару вновь привела комбинация с участием двух соотечественников — Силвы и Канселу. Жоау вновь исполнил подачу с левого края, но на этот раз Бернарду решил не бить сам, а исполнить скидку на Габриэла Жезуса. Тот опередил защитника и без проблем расправился с Яном Зоммером.

В оставшееся время подопечные Гвардиолы немного сбавили обороты. Они продолжали так же уверенно владеть мячом, но создавали значительно меньше моментов. Футболисты из Мёнхенгладбаха воспользовались этим и избежали повторения судьбы «Аталанты», всё же заставив вступить в игру Эдерсона. Правда, самый опасный эпизод у ворот гостей возник после удара пяткой в исполнении Алассана Плеа. Передача Денниса Закарии получилась не очень удобной, но француз чуть было не конвертировал её в гол.

В итоге «горожане» не только обеспечили себе солидное преимущество перед ответным матчем, но и пришли сразу к нескольким достижениям. «Манчестер Сити» не пропустил в 24-й встрече в сезоне во всех турнирах, а также повторил результат земляков из «Юнайтед» десятилетней давности, оставив ворота в неприкосновенности в четырёх первых выездных играх Лиги чемпионов. Кроме того, коллектив Гвардиолы одержал 12-ю победу подряд и превзошёл собственный рекорд, установленный в ноябре 2017-го.

Помимо прочего, «Манчестер Сити» и «Реал» помогли достичь уникального результата в истории Лиги чемпионов. Ранее гости ни разу не одерживали семь побед в первых матчах 1/8 финала. Стоит напомнить, что впервые турнир был проведён в данном формате в сезоне-2003/04. До этого момента он включал в себя два групповых этапа, после которых за главный трофей боролись восемь лучших команд.