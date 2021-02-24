Промес выбрал игровой номер в «Спартаке»

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес определился с игровым номером в московском «Спартаке».

«Номер, с которого всё началось. Номер, под которым всё продолжится. Официально: Квинси будет играть за «Спартак» под 24-м номером», — говорится на официальной странице московского «Спартака» в Instagram.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес подпишет долгосрочный контракт с московским «Спартаком» после прохождения медосмотра.