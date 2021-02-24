Промес подпишет долгосрочный контракт со «Спартаком» после прохождения медосмотра
- РИА Новости
«Квинси прилетел в Москву, чтобы вновь стать игроком «Спартака». Промесу предстоит углублённое медобследование, после успешного прохождения которого будет подписан долгосрочный контракт», — говорится в заявлении на официальном сайте московского «Спартака».
Пресс-конференция состоится 25 февраля. Начало — в 16:00 по московскому времени.
Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее Квинси Промес прокомментировал своё возвращение в московский «Спартак».