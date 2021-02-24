Промес прокомментировал своё возвращение в «Спартак»

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Полузащитник Квинси Промес объяснил, почему решил перейти из амстердамского «Аякса» в московский футбольный клуб «Спартак».
Промес прокомментировал своё возвращение в «Спартак»
  • globallookpress.com

«Я просто снова хочу быть важным для команды игроком, я хочу играть. В том числе, конечно, на чемпионате Европы. В составе сборной я пробился на чемпионат Европы, но выбор за главным тренером. Мне просто нужно доказать что я готов, что нахожусь в достаточном игровом тонусе. Надеюсь, что верну хорошую форму, и тогда я не буду сомневаться в своём месте в составе», — сказал Промес на YouTube-канале «Аякса».

«Аякс» уже объявил, что «Спартак» купил игрока за €8,5 млн. С учётом бонусов сумма трансфера может вырасти до €11 млн. В нынешнем сезоне он провёл 25 встреч за нидерландскую команду, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Промес уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб. Он является лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Промеса в «Спартак».

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