Губерниев о переходе Промеса в «Спартак»: это показывает уровень нашего футбола

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский футбольный клуб «Спартак».

«Безусловно, это станет усилением для лиги. Не пригодился в Европе — может быть, пригодится у нас. Это показывает всю «силу» нашего футбола. Нужно растить своих футболистов и менять структуру управления, а не покупать легионеров. Результата у «Спартака» нет. Сколько команд у нас сейчас играет в Европе? Может, «Спартак» среди них есть?» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

При этом он не считает, что со времён своего ухода из «Спартака» Промес стал сильнее. По его мнению, если бы игрок был полезен для «Аякса», то он бы не ушёл оттуда.

Последние полтора года Промес выступал за амстердамский «Аякс». В нынешнем сезоне он провёл 25 встреч за нидерландскую команду, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

«Аякс» уже объявил, что «Спартак» купил игрока за €8,5 млн. С учётом бонусов сумма трансфера может вырасти до €11 млн.

Промес уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб. Он является лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба.

Ранее Дмитрий Комбаров назвал Промеса усилением для «Спартака».