Комбаров назвал Промеса усилением для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне выступает за самарские «Крылья Советов», поделился мнением о возращении в команду атакующего полузащитника Квинси Промеса.

«Возвращение Промеса — это усиление для «Спартака», он поможет команде. Я ему ещё не писал, только вот узнал информацию. Я не считаю, что Квинси растерял свои качества. У нас несильно изменился чемпионат с того времени, как он ушёл, поэтому Промес должен оставаться топом», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Последние полтора года Промес выступал за амстердамский «Аякс». В нынешнем сезоне он провёл 25 встреч за голландскую команду, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

«Аякс» уже объявил, что «Спартак» купил игрока за €8,5 млн. С учётом бонусов сумма трансфера может вырасти до €11 млн.

Промес уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб. Он является лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба.

Ранее сообщалось, что Промес пройдёт медосмотр для «Спартака» 25 февраля.