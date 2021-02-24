Комбаров назвал Промеса усилением для «Спартака»
- РИА Новости
«Возвращение Промеса — это усиление для «Спартака», он поможет команде. Я ему ещё не писал, только вот узнал информацию. Я не считаю, что Квинси растерял свои качества. У нас несильно изменился чемпионат с того времени, как он ушёл, поэтому Промес должен оставаться топом», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».
Последние полтора года Промес выступал за амстердамский «Аякс». В нынешнем сезоне он провёл 25 встреч за голландскую команду, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
«Аякс» уже объявил, что «Спартак» купил игрока за €8,5 млн. С учётом бонусов сумма трансфера может вырасти до €11 млн.
Промес уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб. Он является лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба.
Ранее сообщалось, что Промес пройдёт медосмотр для «Спартака» 25 февраля.