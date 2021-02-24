Промес пройдёт медосмотр для «Спартака» 25 февраля

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал, когда полузащитник амстердамского «Аякса» пройдёт медосмотр для перехода в российский клуб.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на Фетисова, голландец пройдёт медосмотр 25 февраля.

Последние полтора года Промес выступал за амстердамский «Аякс». В нынешнем сезоне он провёл 25 встреч за голландскую команду, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

«Аякс» уже объявил, что «Спартак» купил игрока за €8,5 млн. С учётом бонусов сумма трансфера может вырасти до €11 млн.

Промес уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб. Он является лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет продать Педро Рошу после подписания Промеса.