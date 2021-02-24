СЭ: «Спартак» хочет продать Рошу после подписания Промеса

Московский футбольный клуб «Спартак» в ближайшее время отзаявит нападающего Педро Рошу в связи с переходом из амстердамского «Аякса» полузащитника Квинси Промеса.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Согласно лимиту на легионеров в Российской премьер-лиге, «Спартак» может заявить лишь восемь иностранцев, а с приходом Промеса их будет девять.

Отмечается, что приоритетом для красно-белых является продажа Педро Роши. С высокой долей вероятности он продолжит карьеру в Бразилии, так как там на него претендуют множество клубов. При этом трансферное окно в Бразилии откроется только 1 марта.

Тем не менее сложности при продаже Роши для «Спартака» могут создать его трансферная стоимость, а также тот факт, что его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года.

Промес уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб. Он является лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба.

Последние полтора года Промес выступал за амстердамский «Аякс». В нынешнем сезоне он провёл 25 встреч за голландскую команду, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» представил ролик, посвящённый трансферу Промеса.