СЭ: «Спартак» хочет продать Рошу после подписания Промеса

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» в ближайшее время отзаявит нападающего Педро Рошу в связи с переходом из амстердамского «Аякса» полузащитника Квинси Промеса.
СЭ: «Спартак» хочет продать Рошу после подписания Промеса
  • ©spartak.com

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Согласно лимиту на легионеров в Российской премьер-лиге, «Спартак» может заявить лишь восемь иностранцев, а с приходом Промеса их будет девять.

Отмечается, что приоритетом для красно-белых является продажа Педро Роши. С высокой долей вероятности он продолжит карьеру в Бразилии, так как там на него претендуют множество клубов. При этом трансферное окно в Бразилии откроется только 1 марта.

Тем не менее сложности при продаже Роши для «Спартака» могут создать его трансферная стоимость, а также тот факт, что его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года. 

Промес уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб. Он является лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба.

Последние полтора года Промес выступал за амстердамский «Аякс». В нынешнем сезоне он провёл 25 встреч за голландскую команду, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» представил ролик, посвящённый трансферу Промеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить