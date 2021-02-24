«Спартак» представил ролик, посвящённый трансферу Промеса

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видео, посвящённое возвращению в клуб полузащитника Квинси Промеса.

Ролик опубликован на YouTube-канале красно-белых.

Промес уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб. Он является лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба.

Последние полтора года Промес выступал за амстердамский «Аякс». В нынешнем сезоне он провёл 25 встреч за голландскую команду, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак».