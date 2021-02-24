«Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак»

Амстердамский «Аякс» сообщил о договорённости с московским «Спартаком» о трансфере полузащитника Квинси Промеса в российский клуб.

Об этом сообщается на сайте нидерландского клуба. Отмечается, что «Спартак» заплатит за игрока €8,5 млн. При этом сумма может увеличиться за счёт бонусов до €11 млн.

Промес уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее тренер «Аякса» пожелал Промесу успехов в России.