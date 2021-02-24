«Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак»
- globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте нидерландского клуба. Отмечается, что «Спартак» заплатит за игрока €8,5 млн. При этом сумма может увеличиться за счёт бонусов до €11 млн.
Промес уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее тренер «Аякса» пожелал Промесу успехов в России.