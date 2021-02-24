Тренер «Аякса» пожелал Промесу успехов в России

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Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о переходе полузащитника команды Квинси Промеса в московский «Спартак».
Тренер «Аякса» пожелал Промесу успехов в России
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Работа всё ещё идёт, подписи ещё не поставлены, но всё двигается в этом направлении. Квинси — хороший игрок. Он проделал отличную работу здесь в прошлом сезоне. Это хороший шаг для него. Желаю успехов в России, если всё так и сложится», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» опубликовал видео с клипом Промеса на экране своего стадиона.

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