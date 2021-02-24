«Спартак» опубликовал видео с клипом Промеса на экране своего стадиона
- РИА Новости
Ролик опубликован в Twitter. При этом на видео видно, что на экране включён клип полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса, который ранее выступал за российскую команду.
Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее в «Спартаке» рассказали, когда Промес подпишет контракт.
Готовим нашу арену к первому домашнему матчу года 🔴⚪#СпартакРубин – уже в воскресенье! pic.twitter.com/BUeVQ0HKiX— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021