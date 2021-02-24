«Спартак» опубликовал видео с клипом Промеса на экране своего стадиона

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видео, на котором показано, как домашний стадион красно-белых готовится принять матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

Ролик опубликован в Twitter. При этом на видео видно, что на экране включён клип полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса, который ранее выступал за российскую команду.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» рассказали, когда Промес подпишет контракт.