В «Спартаке» рассказали, когда Промес подпишет контракт

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал, когда будет подписан контракт с полузащитником амстердамского «Аякса» Квинси Промесом.
В «Спартаке» рассказали, когда Промес подпишет контракт
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В среду Квинси Промес вылетит в Москву, где в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт с нашим клубом», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса.

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