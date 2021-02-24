В «Спартаке» рассказали, когда Промес подпишет контракт
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- РИА Новости
«В среду Квинси Промес вылетит в Москву, где в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт с нашим клубом», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса.