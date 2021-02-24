ESPN сообщает, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса

Московский футбольный клуб «Спартак» договорился о трансфере полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.

Как сообщает ESPN NL, Промес подпишет контракт с московским клубом на 3,5 года. Отмечается, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за переход €8,5 млн, а с учётом бонусов сумма может вырасти до €11 млн.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что у «Спартака» ещё есть шансы на чемпионство.