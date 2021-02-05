Особенное поражение: как «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ, а Тухель прервал уникальную серию Моуринью

«Челси» на выезде победил «Тоттенхэм» в центральном матче 22-го тура Английской премьер-лиги. Единственный мяч в середине первого тайма с пенальти забил Жоржинью. Команда Томаса Тухеля не пропустила в третьем туре подряд, в то время как подопечные Жозе Моуринью не могут набрать очков на том же отрезке.

Статистики утверждают: до встречи с «Челси» на новом стадионе «Тоттенхэма» вечером в четверг Жозе Моуринью никогда не проигрывал в двух домашних матчах АПЛ подряд. Разгромное поражение от «Ливерпуля» в конце января фактически подтолкнуло португальского тренера на тонкий лёд и поставило под угрозу серию из 327 матчей. Ведь следом за чемпионом на север Лондона прибыли экс-подопечные Особенного, с которыми тот трижды становился чемпионом Англии. Как показывает практика, с бывшими у Жозе исторически всё идёт наперекосяк. Поэтому «Челси» наверняка был последним, с кем Моуринью хотел бы увидеться при и без того неблагоприятных обстоятельствах.

Что волновало португальца? Травма Гарри Кейна, оставившая команду без капитана, ключевого нападающего и основного партнёра для Сон Хын Мина. Отсутствие Серхио Регилона, оголившее левый фланг защиты. Общая серия неудач «Тоттенхэма» в лондонских дерби вообще и сложные отношения с «Челси» в частности. Ну и наконец приподнятое настроение соперника, ведь после прощания с Фрэнком Лэмпардом клуб Романа Абрамовича не проигрывал. Ставший к штурвалу Томас Тухель добыл четыре из шести возможных очков, при этом оба раза его подопечные уходили с поля, не пропустив.

Ноль в графе «пропущенные мячи» гости сохранили и на сей раз, поскольку гибридная тактическая модель «Тоттенхэма» (4 — 2 — 2 — 2) лишь на бумаге выглядела устрашающе. В деле же её эффективность была столь низкой, что болельщики хозяев по ходу матча больше упражнялись в сарказме посредством интернет-сообщений, чем смотрели футбол. Да и смысл был бегать глазами по полю, если в каждом из таймов северяне сподобились лишь на удар в чужой створ.

Spurs have attempted 15 shots in the two PL games without Harry Kane with a total xG value of 0.95 across those games, only Burnley have a lower xG across the past two gameweeks (0.27).



Sonny's missing his right-hand man. 😫 pic.twitter.com/OQDcs00h8i — Squawka Football (@Squawka) February 4, 2021

Остальное же время они бегали без мяча, прыгали ради выносов после верховых единоборств и зарывались в землю после прыжков, чтобы блокировать чужие удары. Наглядный пример: за стартовый тайм «Тоттенхэм» отдал 39 точных передач на чужой половине, «Челси» — 197, причём 29 пасов гостей совершил только Мэйсон Маунт.

Лишив соперника владения, синие существенно себя обезопасили. И позволили Тухелю стать первым за 17 лет наставником клуба, который «засушил» визави в каждом из трёх дебютных матчей. По иронии судьбы предыдущим спецом, который отметился аналогичным построением сверхнадёжной обороны, был Моуринью.

А потому в минимуме ударов в створ с обеих сторон можно было увидеть определённый символизм. И даже дань уважения традициям: тухелевские 3 — 4 — 2 — 1 с мобильными крайними защитниками и агрессивным отбором футболистов центральной оси напоминали образчик некогда великой команды португальца.

xG map for Spurs - Chelsea



another Tuchel match, another nearly empty opposition penalty area pic.twitter.com/xSfTLDkJbe — Caley Graphics (@Caley_graphics) February 4, 2021

По такой логике ничья виделась самым справедливым исходом. Но чашу весов в сторону «Челси» то и дело пытались поколебать представители группы атаки. Особенно усердствовал Каллум Хадсон-Одои, дававший ширину на правом фланге (эту зону лондонцы перегружали чаще других), да выскакивавший из-за спин защитников Тимо Вернер. Немца по ходу сезона много критиковали за неудачное завершение атак — по метрике ожидаемых голов он недобирает 3,89 мяча.

Однако работу по созиданию и нагнетанию давления со стороны форварда часто недооценивают. Новобранец «Челси» на 24-й минуте удачно укатился от Эрика Дайера, после чего защитник в попытках навязать борьбу сфолил. Дело было в штрафной, и в итоге Вернер заработал третий пенальти для синих в сезоне — больше, чем кто бы то ни было в АПЛ. К мячу подошёл Жоржинью и, как выяснилось через час игрового времени, принёс гостям победу.

Моуринью пытался изменить ситуацию заменами и включением высокого прессинга. Но давление часто было несогласованным и несимметричным, а брошенные в бой резервисты лишь под занавес матча действительно заставили попотеть голкипера гостей. Для сравнения: до 85-й минуты «Тоттенхэм» лишь три раза угрожал владениям Эдуарда Менди, а затем выдал четыре опаснейших удара.

Суммарно они даже образуют повод для Моуринью пожаловаться на невезение. Ведь в самой концовке матча Карлос Винисиус был очень близок к тому, чтобы отдалить юбилей Менди — тот в десятый раз не пропустил за «Челси» и стал вторым по скорости достижения этого рубежа клубным вратарём. На всё про всё у африканца ушло 18 матчей против рекордных 15 Петера Чеха.

Впрочем, если кто и стал невоспетым героем в составе «Челси», то это Маркос Алонсо. Ещё недавно Лэмпард из-за личного конфликта выводил защитника из состава и планировал продать в зимнее трансферное окно. В то время как сегодня реабилитированный Тухелем левый латераль успешно исполняет сразу несколько ролей, закрывая бровку в защите и в атаке.

Он настолько продуктивно отыграл в четверг, что работавший комментатором матча экс-наставник сборной Англии Гленн Ходдл принялся хвалить испанца задолго до финального свистка. А на тактическом разборе уделил ему больше времени как икс-фактору игры, чем прекрасно проведшему встречу Мэйсону Маунту.

Marcos Alonso for Chelsea vs. Spurs:



◉ Most ball recoveries (11)

◉ Most aerials won (5)

◉ Most take-ons completed (4)

◉ Most interceptions (3)

◉Most clearances (3)



The renaissance under Thomas Tuchel continues. ✨ pic.twitter.com/Hc554Inl1H — Squawka Football (@Squawka) February 4, 2021

Столь эффективные действия футболистов позволили «Челси» подняться на шестую строку в таблице и продлили беспроигрышную серию при Тухеле. А вот «Тоттенхэм», наоборот, потерпел третье поражение подряд. Моуринью наверняка на это отреагирует, иначе и мимо еврокубков можно пролететь — сегодня его подопечные и близко не напоминают ту команду, что на стыке осени и зимы обыгрывала «Манчестер Сити» с «Арсеналом».