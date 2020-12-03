Покер Жиру в Севилье, победа ПСЖ в Манчестере и матч-триллер в Стамбуле: чем завершился 5-й тур Лиги чемпионов

«Челси» на выезде разгромил «Севилью» благодаря покеру Оливье Жиру, который стал самым возрастным автором четырёх голов в матче ЛЧ в истории турнира. Дубль Неймара помог ПСЖ взять реванш у «Манчестер Юнайтед» за домашнее поражение во встрече первого круга. «Истанбул Башакшехир» и «Лейпциг» забили семь мячей на двоих, а Криштиану Роналду в игре с киевским «Динамо» отметился 750-м голом в карьере. RT рассказывает, чем завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов.

Провальный дебют 20-летнего вратаря «Севильи»

В группе E Лиги чемпионов после пятого тура полностью определилось итоговое положение команд. «Краснодар» обыграл «Ренн» и гарантировал себе третье место, а вместе с ним — путёвку в плей-офф Лиги Европы. «Челси» же на выезде разгромил «Севилью» (4:0) и стал недосягаем для соперников на первой строчке.

Изначально было понятно, что испанскую команду ждёт непростая встреча. Ещё больше лондонцы укрепились в звании фаворита, когда на предматчевой разминке повреждение получил основной вратарь хозяев Томаш Вацлик. Его место в основном составе занял 20-летний Альфонсо Пастор, который до того не сыграл за «Севилью» ни минуты.

Молодой голкипер наверняка надолго запомнит и свой дебют, и ветерана «Челси» Оливье Жиру. Француз открыл счёт уже на восьмой минуте, а затем поймал настоящий кураж.

Сразу после перерыва он в чужой штрафной издевательски убрал на замахе защитника и перебросил вратаря. В середине тайма чемпион мира красивым ударом головой замкнул отличный навес Н'Голо Канте. А незадолго до финального свистка нападающий заработал и самостоятельно реализовал пенальти.

Этот покер стал не только дебютным в ЛЧ для Жиру, но и первым в истории «Челси» в данном турнире. Также Оливье отныне — самый возрастной футболист, забивший четыре гола в одном матче главного еврокубка. На момент встречи с «Севильей» ему было 34 года и 63 дня.

Выход дортмундской «Боруссии» в плей-офф

Соперники «Зенита» по группе F — «Боруссия» и «Лацио» — разошлись миром в Дортмунде (1:1). При этом хозяевам из-за травм не смогли помочь Эмре Джан и Эрлинг Холанд. Норвежец, по информации ESPN, из-за повреждения подколенного сухожилия больше не выйдет на поле в этом году.

Однако даже без своего лучшего бомбардира жёлто-чёрные большую часть первого тайма владели преимуществом и незадолго до перерыва открыли счёт. Результативная атака команды началась с неудачного выноса Пепе Рейны от своих ворот. Подопечные Люсьена Фавра моментально воспользовались ошибкой и в несколько передач добрались до чужой штрафной, а Рафаэл Геррейру нанёс точный удар.

Римлянам удалось отыграться на 67-й минуте благодаря довольно спорному пенальти. Вышедший на замену незадолго до этого Нико Шульц неаккуратно сыграл против Сергея Милинковича-Савича на границе собственной штрафной, и арбитр Матеу Лаос указал на точку.

Одиннадцатиметровый реализовал Чиро Иммобиле, не только огорчив бывшую команду, но и забив четвёртый мяч в текущем сезоне ЛЧ. Однако «Боруссии» для того, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф, хватило и ничейного результата. «Лацио» в матче последнего тура с «Брюгге» для прохода в следующую стадию турнира также хватит одного очка.

750-й гол Роналду в карьере

В группе G «Барселона» и «Ювентус» одержали победы с одинаковым счётом 3:0 — над «Ференцварошем» и киевским «Динамо» соответственно. Причём каталонцы остаются единственной командой в текущем розыгрыше ЛЧ, которая не теряла очков на групповом этапе.

В Венгрию подопечные Рональда Кумана приехали в далёком от основного составе. В частности, не попали в заявку Лионель Месси, Марк-Андре Тер Стеген и Филипе Коутиньо. Но их отсутствие не помешало сине-гранатовым отличиться трижды уже к 28-й минуте.

Счёт красивым ударом открыл Антуан Гризманн, впервые забивший за «Барселону» в трёх встречах подряд. Следом отличился Мартин Брейтуэйт, который в последних двух встречах ЛЧ записал на свой счёт три гола. Причём удар форварда увенчал атаку команды, состоявшую из 33 передач (это самый большой показатель в текущем сезоне турнира). А спустя несколько минут датчанин заработал пенальти, который реализовал Усман Дембеле, вышедший на поле с капитанской повязкой.

Крупную победу одержал и «Ювентус», домашний матч которого с «Динамо» судила француженка Стефани Фраппар, ставшая первой в истории ЛЧ главным арбитром — женщиной.

Счёт удалось открыть 23-летнему сыну бывшего нападающего сборной Италии Энрико Кьезы Федерико. Свой первый мяч в Лиге чемпионов футболист забил спустя 20 лет и 256 дней после того, как последним голом в этом турнире отметился его отец.

После перерыва удвоил преимущество «Ювентуса» ударом с близкой дистанции Криштиану Роналду, для которого этот гол стал юбилейным, 750-м в карьере. Точку в матче поставил Альваро Мората, который с шестью точными ударами лидирует в гонке бомбардиров турнира вместе с Холандом и Маркусом Рашфордом.

Хет-трик Кахведжи ударами из-за пределов штрафной

В группе H заранее обеспечить себе путёвку в плей-офф мог «Манчестер Юнайтед». Для этого манкунианцам достаточно было дома сыграть вничью с ПСЖ. Однако английской команде не удалось набрать даже одного очка — парижане взяли у соперника реванш за поражение в первом круге (3:1).

Игра началась крайне неудачно для хозяев. Уже на шестой минуте Неймар, воспользовавшись удачным рикошетом от защитника соперника, ударом с острого угла открыл счёт. В середине первого тайма МЮ едва не остался в меньшинстве. Фред на чужой половине поля боднул головой экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса и получил за это прямую красную карточку. Однако после просмотра повтора судья Даниэле Орсато решил ограничиться горчичником.

А на 32-й минуте подопечным Уле-Гуннара Сульшера удалось отыграться. Рашфорд решился на удар с линии штрафной, и мяч после рикошета от одного из соперников залетел точно в ближний угол. Форвард огорчил парижан в третьем матче подряд и отметился шестым голом в текущем сезоне ЛЧ.

В начале второго тайма МЮ упустил две отличных возможности, чтобы выйти вперёд. Сначала Антони Марсьяль после передачи Рашфорда чудом не попал в пустые ворота метров с девяти, а затем Эдинсон Кавани, перебросив Кейлора Наваса, угодил в перекладину.

А вот ПСЖ своими моментами воспользовался сполна. На 69-й минуте Маркиньос после подачи углового перевёл мяч в сетку. Тут же вторую жёлтую карточку за грубый подкат на Андере Эррере и удаление всё-таки получил Фред. При этом на повторе видно, что бразилец первым успел сыграть в мяч и лишь после этого попал в ногу оппоненту. Точку в матче в добавленное арбитром время поставил Неймар.

«Лейпцигу» удалось воспользоваться осечкой соперников и догнать манкунианцев и парижан в турнирной таблице. Немецкая команда на выезде в самом результативном матче игрового дня одержала победу над «Истанбул Башакшехиром» — 4:3.

Встреча получилась богатой на события. Гости активно провели первый тайм и были близки к тому, чтобы уйти на перерыв при счёте 2:0 благодаря голам Юссуфа Поульсена и Норди Мукиэле. Однако в добавленное арбитром время Ирфану Джану Кахведжи удалось отыграть один мяч ударом из полукруга штрафной площади.

Во второй половине встречи «Лейпциг» также владел преимуществом и отличился в третий раз — чужие ворота поразил Даниэль Ольмо. В этот момент можно было бы посчитать судьбу матча предрешённой, однако на первый план в оставшееся до финального свистка время вышел Кахведжи.

Сначала полузащитник, на встретив должного сопротивления, нанёс ещё один точный дальний удар, а на 85-й минуте потрясающим выстрелом со штрафного сравнял счёт. Таким образом, Кахведжи стал третьим футболистом в истории ЛЧ после Роналдо и Гарета Бэйла, которому удалось оформить хет-трик в проигранном матче. Также Ирфан Джан, трижды отличившись ударами из-за пределов штрафной в матче ЛЧ, повторил достижение Уэйна Руни образца 2004-го.

Однако в итоге победа осталась за «Лейпцигом» благодаря голу в компенсированное арбитром время. Причём важнейшие три очка команде принёс гол норвежца Александра Сёрлота, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции (24 мяча).