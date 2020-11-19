Выход Италии в полуфинал, спасение Австрии на 94-й минуте, повышение Армении в классе: чем завершился 6-й тур Лиги наций

Сборная Италии одержала победу над Боснией и Герцеговиной и вышла в полуфинал Лиги наций. В плей-офф также пробилась национальная команда Бельгии, которая оказалась сильнее Дании. Австрия спаслась от поражения в матче с Норвегией на 94-й минуте и прошла в элитный дивизион. А сборная Армении добилась повышения в классе. RT рассказывает, чем завершился 6-й тур группового этапа Лиги наций.

Уверенный выход Италии и Дании в полуфинал

В высшем дивизионе Лиги наций в среду определились два последних полуфиналиста турнира. В группе 1 шансы на попадание в плей-офф к заключительному туру сохраняли сразу три сборные: Италия, Нидерланды и Польша. При этом скуадра адзурра шла на первом месте и в заключительном матче на выезде встречалась с аутсайдером квартета Боснией и Герцеговиной. Таким образом, опередить подопечных Роберто Манчини конкуренты могли лишь в случае их осечки.

Но её не произошло, несмотря на то что итальянцы вторую встречу подряд провели без заболевшего коронавирусом главного тренера. По мячу в каждом из таймов удалось забить нападающим команды Андреа Белотти и Доменико Берарди. Хозяева же поразить ворота Джанлуиджи Доннаруммы не сумели, позволив ему провести четвёртую игру на ноль в текущем сезоне Лиги наций.

В параллельном матче группы поляки открыли счёт уже на пятой минуте благодаря красивому голу Камиля Юзвяка. Полузащитник английского «Дерби Каунти», проводивший лишь девятую игру в составе сборной, совершил сольный проход по левому флангу, ворвался в штрафную и, обыграв двух соперников, отправил мяч в сетку с рикошетом от штанги. Результативную передачу в этом эпизоде ему отдал Роберт Левандовски, участие которого во встрече находилось под вопросом из-за проблем с мышцами. Сложности со здоровьем всё-таки помешали форварду «Баварии» провести на поле все 90 минут — в перерыве он был заменён.

Оставшись без своего лидера, поляки всё больше прижимались к собственным воротам и в результате дважды пропустили в концовке. Вырвать победу сборной Нидерландов помогли стандартные положения. Сначала Мемфис Депай реализовал пенальти, а затем Жоржиньо Вейналдум отличился после подачи углового и забил третий гол в последних двух матчах Лиги наций.

В группе 2 в очном противостоянии за путёвку в полуфинал встретились Бельгия и Дания. При этом бронзовые призёры ЧМ-2018 опережали соперника на два очка, поэтому их устраивал ничейный исход поединка. Несмотря на это, подопечные Роберто Мартинеса сумели открыть счёт уже на третьей минуте благодаря точному удару Юри Тилеманса из-за пределов штрафной.

Однако датчане быстро сумели отыграться: Йонас Винд головой пробил в дальний угол, не оставив шансов Тибо Куртуа. Более того, вскоре Мартин Бретуэйт мог вывести гостей вперёд, но не сумел реализовать выход один на один.

Подобный ход матча оставлял Дании шансы на успех, но во втором тайме дубль Ромелу Лукаку в течение 13 минут практически убил интригу в противостоянии. Эти голы стали для нападающего 56-м и 57-м за сборную Бельгии.

Всего в текущем розыгрыше Лиги наций он забил пять голов и поделил второе место в гонке бомбардиров турнира с израильтянином Эраном Захави. Первую же строчку занял норвежец Эрлинг Холанд.

А вот Куртуа, в отличие от партнёра по команде, провёл не лучший матч и в концовке подарил соперникам гол. После передачи Насера Шадли он пропустил мяч под ногой, и тот оказался в сетке. Однако Кевин Де Брёйне спустя минуту восстановил комфортную для бельгийцев разницу в счёте и поставил точку в игре.

Англия же, потерявшая шансы на выход в полуфинал ещё после пятого тура, в ничего не значащем для себя и соперника матче отправила четыре безответных мяча в ворота Исландии. Судьба встречи оказалась фактически решена ещё в середине первого тайма, когда Деклайн Райс и Мэйсон Маунт в течение пяти минут дважды огорчили оппонента.

А в концовке дубль в составе британской команды оформил 20-летний полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден, также отметившийся результативной передачей.

При этом исландцы были вынуждены играть в меньшинстве большую часть второго тайма после удаления Биркира Мар Севарссона. Разгромное поражение от Англии поставило точку в их выступлении в элитном дивизионе — с нулём очков они вылетели в Лигу B.

Роковой для сборной России гол Румынии

Во втором по силе дивизионе перед заключительным туром интрига в борьбе за повышение в классе сохранялась во всех четырёх группах. Пожалуй, наиболее драматичная ситуация сложилась в квартете 1, где сражение за первое место вели Австрия и Норвегия. В последнем матче они должны были встретиться в Вене.

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Однако в преддверии решающей игры в стане скандинавской команды произошла вспышка коронавируса, и Минздрав страны запретил футболистам ехать на матчи с Румынией и Австрией. В результате в Бухарест подопечные Ларса Лагербека не прилетели, позднее им было засчитано техническое поражение.

Но к игре с Австрией норвежцы собрали новый состав из футболистов, которые не контактировали с игроками основной сборной. В него вошли преимущественно малоизвестные легионеры, многие из которых впервые надели футболку национальной команды.

Однако и в столь экспериментальном составе под руководством главного тренера молодёжки Лейфа Гуннара Смеруда норвежцы, которым требовалась победа с разницей в два мяча, едва не обыграли Австрию. На 61-й минуте счёт открыл проводивший первый полноценный матч за сборную Гайас Захид. В оставшееся до финального свистка время гости сделали всё, чтобы забить ещё, но на 94-й минуте пропустили обидный мяч от Адриана Грбича. Таким образом, норвежские резервисты не смогли добыть путёвку в Лигу А, но дали повод болельщикам гордиться собой.

В параллельном матче группы между Северной Ирландией и Румынией неожиданно решалась судьба сборной России. В случае поражения румын отечественная команда оставалась во второй корзине при жеребьёвке отборочного этапа ЧМ-2022. И североирландцы, досрочно вылетевшие в Лигу С, были близки к тому, чтобы обыграть соперника. В начале второго тайма счёт открыл Лиам Бойс. Однако на 81-й минуте сопернику удалось отыграться — отличился нападающий «Урала» Эрик Бикфалви. Опытный форвард, давно выступающий в РПЛ, помог Румынии подняться во вторую корзину, а Россию отправил в третью.

На протяжении большей части турнира в группе 2 сборная Шотландии уверенно шла к тому, чтобы пробиться в элитный дивизион. В первых четырёх турах британцы набрали десять очков из 12 возможных и уверенно лидировали.

Однако после победы в серии пенальти над Сербией в финале квалификации Евро-2020 у команды как будто не осталось эмоций на последние матчи Лиги наций. В воскресенье подопечные Стива Кларка с минимальным счётом уступили Словакии, а в среду — Израилю.

Осечкой конкурента воспользовались чехи, которые, напротив, одержали две победы подряд и финишировали на первом месте. В заключительном туре были повержены словаки (2:0), отправившиеся в Лигу С.

А в квартете 3 осечкой сборной России воспользовалась Венгрия, которая, несмотря на отсутствие одного из ведущих футболистов — Доминика Собослаи, одержала домашнюю победу над Турцией — 2:0.

Счёт на 57-й минуте открыл полузащитник «Ференцвароша» Давид Шигер, добивший мяч в ворота после попадания одного из партнёров в штангу. А уже в добавленное арбитром время венгры наказали соперника за неудачный розыгрыш стандартного положения.

В течение недели им удалось не только пробиться на Евро-2020 через дополнительную квалификацию, но и выйти в сильнейший дивизион Лиги наций. Турция же, набрав равное количество очков с Сербией, уступила сопернику по дополнительным показателям и заняла четвёртое место.

Наконец, последней командой в Лиге B, обеспечившей себе повышение в классе, стал Уэльс. Валлийцы до последнего тура вели борьбу за первую строчку в группе 4 с Финляндией и перед очным матчем в Кардиффе опережали Суоми на одно очко. Гостям необходимо было одерживать победу, но уже на 12-й минуте Йере Уронен получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве. После этого хозяева спокойно довели дело до победы — 3:1.

Поражение Белоруссии и успех Армении

В Лиге С на повышение в классе претендовали две команды с постсоветского пространства. Белоруссии для того, чтобы финишировать на первом месте в группе 4, достаточно было на выезде сыграть вничью с Албанией. Однако подопечные Михаила Мархеля с этой задачей не справились и уступили — 2:3.

Перед Арменией стояла более сложная задача: обыграть дома Северную Македонию, которая на прошлой неделе впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. Обе команды создали немало опасных моментов, но судьбу противостояния решил всего один гол. На 56-й минуте Оганес Амбарцумян ворвался в чужую штрафную и перебросил мяч через вратаря в дальний угол.

Также в составе кавказского коллектива стоит отметить голкипера Давида Юрченко, который совершил несколько важных сейвов. Сборной Армении же всего за два сезона Лиги наций удалось проделать путь от слабейшего дивизиона до Лиги B.

Компанию армянам составила Словения, которая в решающем матче квартета 3 на выезде разошлась миром с Грецией и опередила соперника в турнирной таблице на два очка.

А вот остальные сборные с постсоветского пространства выступили не столь удачно. Команды Эстонии, Молдавии и Казахстана заняли последние места в своих группах и теперь в стыковых матчах вместе с Кипром определят, кто останется в Лиге С.

Особенно драматично сложилась судьба казахстанцев, которые удерживали устраивающий их ничейный счёт в домашнем матче с Литвой вплоть до 94-й минуты, но затем позволили Арвидасу Новиковасу забить решающий мяч и потерпели поражение (1:2), опустившее их на последнее место.